《印象派150週年光影藝術展》在中友百貨展演中心登場

由翡冷翠文創主辦的《印象派150週年光影藝術展》，將於7月12日在中友百貨B棟13樓展演中心登場，這是多年來首度有國際級沉浸式光影藝術展在中部地區登場，為台中帶來前所未有的藝術能量。

開展前夕，翡冷翠文創特別在11日舉辦盛大的開幕儀式，現場嘉賓雲集、熱鬧非凡。

現場多位來賓表示：「這場展覽不只是一次觀展，更是一段與藝術家並肩走進歷史與光影的旅程，非常值得暑假全家大小一起共賞。」

開幕儀式由翡冷翠文創總經理鄭清煌，介紹展覽構想與製作亮點，緊接著由貴賓代表一同移步至象徵印象派誕生的名作《日出‧印象》前合影留念，宣告展覽正式開幕。

翡冷翠文創表示，中台灣久未舉辦大展，獲得中友百貨、一卡通、彥星‧喬商廣告等企業支持，也和觀光景點台中的富興工廠1962、台灣民俗文物館、北屯新村、南投的廣興紙寮及台南的市立博物館、山上花園水道博物館聯合行銷，共同打造中台灣今年夏天盛事。

展覽也和藝術平權協會合作，將「藝術之前人人平等」的理念帶到台中，將招待身障及弱勢觀眾看展。

中友百貨店長陳俊華表示，中友百貨長期推廣藝文活動，深耕藝文客層，榮獲台中市政府頒發十大藝術亮點，非常開心有這次機會能跟翡冷翠文創合作，引進精彩萬分的印象派光影藝術展，在炎熱的暑假，將是中部民眾最佳消暑去處。

開幕儀式後，鄭清煌帶領與會來賓深入體驗五大主題展區。從莫內的睡蓮池畔、雷諾瓦的舞會現場，到梵谷星空閃耀的夜晚，沉浸式光影映照著經典畫作的靈魂，眾人無不沉醉於這場視覺與心靈的饗宴之中。