台中茶酒咖啡烘焙展登場 350家廠商打造最具規模飲食展

由中華民國對外貿易發展協會與展昭國際攜手舉辦的「2025年台中國際茶、酒、咖啡暨烘焙展」，11日起至14日一連四天，在台中國際展覽館舉行，集結超過350家廠商、770格攤位規模，內容橫跨茶、酒、咖啡及烘焙，打造中台灣最大規模的跨主題飲食盛會。

現場同時舉辦多場賽事及講座，包含首次在展場舉辦的台日濾紙手沖比賽、茆師傅烘焙高峰會，以及手沖、虹吸、杯測等咖啡競賽，近距離體驗職人風采，人氣活動咖啡職人工作坊、品酒教室、茶美學體驗館等品飲課程也將熱烈開辦，推廣飲食文化的技藝與魅力。

秉持推動產業發展的初衷，主辦單位精選飲食產業的重要品牌進駐展場，如高山茶手搖飲店南海茶道、台灣食品機械設備大廠百城機械，以及帶領眾多阿里山優秀咖啡莊園參展的嘉義縣咖啡產業發展協會，展出項目網羅設備、器具、食材原料至成品等，是中台灣最具規模的飲食品採購平台。

眾多亮點產品也在展期登場，如首次參展的金門酒字咖啡商行，以精品咖啡豆結合高粱酒創造出的酒漬咖啡豆，現場有多款不同產區、烘焙程度及風味的咖啡豆，與不同款式高粱酒混搭出各種不同風味的咖啡濾掛包及咖啡豆，替酒友及咖啡迷帶來全新的風味體驗。

遠大國際事業帶來台灣咖啡市場少見的印尼產區咖啡豆，半水洗處理的蘇拉威西托拉加產區－托拉加高地薩本，帶有托拉加特有的豐富風味和濃郁口感，適合喜好復古咖啡風味的消費者品飲。

同樣來自印尼產區，品超製茶帶來茶葉新品－印尼火山復刻紅茶，印尼火山高山茶葉與焙香決明子調製的復刻口感，碳焙香氣十足，適合飯後解膩及午後放鬆。

現場不只茶香更有酒香四溢：英蓋爾推出「蘇格蘭麥靈堡SAMHIAN 30年雪莉桶調和威士忌圓筒43%」，在橡木桶陳年30年，並以雪莉桶完成熟成，入喉能感受到沉穩酒香中伴隨著醇厚焦糖、莓果與巧克力香氣令人意猶未盡。

來自台東都蘭部落在地酒品牌出力釀酒業，將別具部落特色的台灣風土米酒帶入展會，期盼更多人品味屬於台灣東部最單純樸實的風味。

金門泉茂商行第四代來自宜蘭的白水芳華，製作過程秉持不添加酒精、香精、糖，結合大量台灣本土農產品的特殊風味，將這乘載各地台灣味的酒款讓更多人知曉。

台灣連鎖早餐品牌城市漢堡，首度公開亮相旗下全新「AI智慧販賣機」系統，展示融合科技與餐飲的新一代「無人門市」場景。

根據評估，導入AI設備後，單店營收預估可提升約三成，且同時減少人員需求，象徵傳統早餐業正加速邁向智慧化轉型。

台中十大伴手禮的常客之一、以不加一滴水純鮮奶製作的鮮奶脆餅名店「巴部屋工房」，這次推出脆皮甜筒餅乾、冰淇淋餅乾、小捲餅、回頭餅等吸客。

主辦單位也與產業公、協會舉辦活動，全力推廣飲食文化。由台灣精緻咖啡協會舉辦的2025 TSC世界盃虹吸咖啡大賽-台灣代表選拔賽、2025 THDC台灣手沖咖啡錦標賽，歷年皆為咖啡職人提供發光發熱的舞台，於虹吸咖啡大賽獲勝的冠軍，將代表台灣征戰世界賽。

此外，今年更進一步舉辦台日濾紙手沖比賽，於手沖咖啡錦標賽獲勝的台灣選手，將於7月14日與日本代表選手進行精采的交流賽，是咖啡同好觀賞跨國賽事的絕佳機會。

台灣國際咖啡交流協會主辦的2025 TISCA全國杯測師挑戰賽，提供杯測師交流機會，藉由賽事的良性競爭，推動杯測文化的興盛。

由Feeling18巧克力工房舉辦的茆師傅烘焙高峰會，首次於開放空間舉辦，邀請日本傳奇烘焙匠人小林健吾、世界冠軍麵包師吳寶春，以及Feeling18創辦人茆晉（日牂）師傅等多位師傅到場分享。

全台巡迴咖啡講座活動－咖啡職人工作坊台中站，邀請達文西咖啡總經理蔡幸蒲，講解今年咖啡界熱門關鍵字CAV評鑑系統，以及如何將系統應用至烘豆設計。

冠軍咖啡廳翌莎精品咖啡的負責人曾楷崴，將為大家介紹今年獲獎的阿里山咖啡豆，並透過品飲過程與學員分享阿里山咖啡近年的賽事表現。世界咖啡杯測賽冠軍劉邦禹則透過15人小班制教學，透過不斷品嚐、調整、沖煮，教導學員如何沖煮出自己最愛的風味。

茶產業相關單位舉辦的茶產業論壇，集結各方菁英齊聚一堂探討茶產業發展及未來。同時舉辦多場優質茶品茗會、拍賣會，促進全台茶業者的交流；另有茶美學體驗館提供民眾茶道體驗、茶席教學、茗茶品味等活動，在展場以茶會友，共同促進茶文化發展。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康