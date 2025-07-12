快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

聽新聞
0:00 / 0:00

王品、藏壽司拓點 雙軌並進

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣未來五年，將有43家新百貨與購物中心在全台遍地開花，加上疫後人流逐步回歸與內需動能升溫的背景下，百貨與餐飲的結合效應再度顯現。國內餐飲龍頭王品（2727）過去展店以街邊店為主，但今年股東會上，董事長陳正輝已鬆口，今年會朝街邊店和商場店雙軌並進。

此外，近年以街邊店和日式「土藏」建築風格為主要展店模式的亞洲藏壽司也坦言，已接獲不少商場邀約，將視品牌策略與地點條件評估進駐規劃。

業者表示，隨著新商場陸續開幕，餐飲業者密集布局，爭搶人潮紅利。各餐飲集團不僅看好新商場所帶來的人流紅利，更將這些大型商場視為重要拓展據點、深化商圈滲透率的關鍵布局，預期將成為下半年起驅動餐飲業成長的重要推力。

王品集團表示，過往集團多以品牌力開街邊店，看準台灣未來有多個新商場將陸續開幕，內部也已調整展店策略，今年會朝街邊店和商場店雙軌並進，以擴大品牌曝光與消費觸及面，希望在展店家數能有好表現，目前已有多個新商場在洽談與評估中。

亞洲藏壽司去年開出五家店包括羅東中山路店、楠梓藍田路店、沙鹿中山路店、頭份運動公園店、板橋遠科店都是以街邊店為主，主要是看好街邊店有助於打造品牌識別與顧客體驗，但面對未來新商場大量開幕所帶來的人流與整合優勢，近期已開始評估適合進駐的商場據點，拓展更多元的展店通路。

餐飲業 王品集團 布局

延伸閱讀

石二鍋汐止展店「芋泥」相遇 金黃鮮雞熬高湯搶攻零售湯底市場

AI伺服器大單提前拉貨！00952緊抓供應鏈紅利、成分股齊創營收新高

台中清晨大雷雨 沙鹿低窪地區出現路面積水

去年12月才啟用！台中高鐵科技執法高鐵東路、高鐵五路口半年抓5,523件

相關新聞

吳東亮進入新光三越董事會…人事布局埋下變數 改選再度擱置

新光三越昨（11）日下午原訂召開董事會，進行董事長、副董事長與總經理的人事改選，但由於各大股東歧見未解，會議最終未能順利...

餐飲集團卡位百貨新商場 瓦城旗下兩大品牌將同步進駐 Dream Plaza

台灣百貨業迎來新一波展店潮，帶動餐飲業同步布局。隨著Dream Plaza、新光三越台南小北店、台中漢神洲際購物廣場與S...

王品、藏壽司拓點 雙軌並進

台灣未來五年，將有43家新百貨與購物中心在全台遍地開花，加上疫後人流逐步回歸與內需動能升溫的背景下，百貨與餐飲的結合效應...

企業生日快樂／兆聯實業 水處理服務一把罩

高科技廠水處理業者兆聯實業今年成立21年，兆聯實業董事長林國清表示，成立之初正逢台灣面板廠大投資的建廠潮，因此當時的主力...

企業生日快樂／兆聯實業海內外接單旺 衝高業績

兆聯實業董事長林國清表示，受惠於半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統投入的需求...

陽明：期待旺季如期出現 觀察Q3貨量未明顯減少

美國關稅問題牽動全球市場，運價指數連五周下跌，不過陽明海運董事長蔡豐明昨（11）日表示，美國對等關稅陸續公告，目前觀察海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。