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王品、藏壽司拓點 雙軌並進
台灣未來五年，將有43家新百貨與購物中心在全台遍地開花，加上疫後人流逐步回歸與內需動能升溫的背景下，百貨與餐飲的結合效應再度顯現。國內餐飲龍頭王品（2727）過去展店以街邊店為主，但今年股東會上，董事長陳正輝已鬆口，今年會朝街邊店和商場店雙軌並進。
此外，近年以街邊店和日式「土藏」建築風格為主要展店模式的亞洲藏壽司也坦言，已接獲不少商場邀約，將視品牌策略與地點條件評估進駐規劃。
業者表示，隨著新商場陸續開幕，餐飲業者密集布局，爭搶人潮紅利。各餐飲集團不僅看好新商場所帶來的人流紅利，更將這些大型商場視為重要拓展據點、深化商圈滲透率的關鍵布局，預期將成為下半年起驅動餐飲業成長的重要推力。
王品集團表示，過往集團多以品牌力開街邊店，看準台灣未來有多個新商場將陸續開幕，內部也已調整展店策略，今年會朝街邊店和商場店雙軌並進，以擴大品牌曝光與消費觸及面，希望在展店家數能有好表現，目前已有多個新商場在洽談與評估中。
亞洲藏壽司去年開出五家店包括羅東中山路店、楠梓藍田路店、沙鹿中山路店、頭份運動公園店、板橋遠科店都是以街邊店為主，主要是看好街邊店有助於打造品牌識別與顧客體驗，但面對未來新商場大量開幕所帶來的人流與整合優勢，近期已開始評估適合進駐的商場據點，拓展更多元的展店通路。
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