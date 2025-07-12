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餐飲集團卡位百貨新商場 瓦城旗下兩大品牌將同步進駐 Dream Plaza

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
DREAM PLAZA外觀示意圖。圖／DREAM PLAZA提供
DREAM PLAZA外觀示意圖。圖／DREAM PLAZA提供

台灣百貨業迎來新一波展店潮，帶動餐飲業同步布局。隨著Dream Plaza、新光三越台南小北店、台中漢神洲際購物廣場與SOGO大巨蛋等重量級商場，將從今年下半年到明年農曆年前接連開幕，預期將帶來龐大人流與消費動能，包括瓦城（2729）、漢來美食、豆府、乾杯、全家餐飲等各大上市櫃餐飲集團正蓄勢待發，積極卡位商場黃金據點。

瓦城旗下兩大品牌「1010湘」與「YABI KITCHEN」將同步進駐Dream Plaza，搶占信義區核心商圈與觀光人潮。

公司表示，透過雙品牌群聚效應，有助強化區域滲透力與消費觸及面，提升整體營運表現。此外，瓦城亦持續加碼中南部市場，預計進駐新光三越台南小北門店，在北區與西門商圈繁榮商機帶動下，為下半年挹注成長動能。

漢來美食亦大動作擴張版圖，旗下「漢來上海湯包」7月將於Dream Plaza再開新店，年底的台中漢神洲際購物廣場則一口氣布局四大品牌，包括「島語」自助餐廳、「名人坊」高級粵菜、「漢來上海湯包」，以及一尚未定案的品牌。至於明年初開幕的SOGO大巨蛋商場，漢來美食也將以升級遷址方式布局「島語」、「名人坊」與「福園台菜餐廳」，強化北部餐飲據點。新商場的據點齊發，勢必成為推升漢來美食營運的主力。

乾杯集團主打高端鍋物的「黑毛屋本家」亦將於7月隨Dream Plaza同步開幕，搶攻信義區高消費力客群。集團並預計於第3季再新增兩家門市，分別插旗新光三越台南小北門店與台北雙城街。此外，年底的台中漢神洲際購物廣場也有在黑毛屋展店計畫內。

全家餐飲旗下日式品牌「大戶屋」與「IKIGAI燒肉」確定插旗新光三越台南小北門店，持續拓展南部據點。同時，也將有品牌進駐台中漢神洲際購物廣場。至於台北SOGO大巨蛋商場，全家餐飲表示尚在積極評估階段。

豆府集團旗下亦有多個品牌插旗新商場，其中，「北村豆腐家」將進駐新光三越台南小北門店，「涓豆腐」則將插旗年底開幕的台中漢神洲際購物廣場；至於位於台北信義區的Dream Plaza，則由「姜滿堂」與「韓姜熙的小廚房」攜手登場，搶攻北部高消費客群。

餐飲業 漢來美食 新光三越

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