快訊

逛到一半黑漆漆！高雄大遠百突停電「顧客摸黑逛街」 台電回應了

不再忍氣吞聲？川普祭25%關稅 日相罕見怒說一句話

獨／新光三越下次董事會召開權將在吳東進手上

經濟日報／ 記者侯思蘋黃淑惠／台北即時報導
新光三越經營權戰火猛烈。聯合報系資料照
新光三越經營權戰火猛烈。聯合報系資料照

新光三越經營權戰火更猛烈，原本股東會結束後已經要落幕的經營權之爭，戰場再度從股東會轉回到董事會，根據相關規定推敲，下次董事會召開權將在吳東進手上。

熟悉公司治理的專家指出，新光三越股東會董監事改選後，原訂15天要召開董事會，11日已經依規定召開，但還是未來能推舉出新任董事長；根據相關規定，如果第一次的董事會15日內沒辦法順利召開推舉董事長，下一次的董事會將由過半數董事這一邊來主導召開。

目前新光三越的董事監事席次共有16席，吳東進主導的泛新光家族名單有七位董事及二席監察人，共有九席；吳東興家族包括吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟掌握三席；日方伊勢丹也持有三席；目前看起來，未來如果吳東進召開新光三越董事會，董、總之爭，吳東進已取得優勢地位。

熟悉新光三越的人士分析，新光三越持有新光金（2888）約3.3%的股權，吳東進有必須要拿下新光三越主導權的壓力；今日市場傳出新光三越新任董事吳東興家族三兄弟其中之一的吳昕昌已經改派代表，由吳東亮接任董事。

這也意味著原本股東會後大家認為，吳家老大為首的吳東進家族跟吳東興家族一起攜手合作出現新變數，今日新光三越董事會才無法選出新任的董事長。

換而言之，新光三越經營權，吳東進攜手兩位兄弟吳東賢、吳東昇一起拿下多數席次後，未來董事長、總經理跟副董事長的席次之爭將會非常激烈。

董事長 股東會 新光三越

延伸閱讀

獨／吳東亮、吳欣盈 入列新光三越董事

新光三越《是誰遊樂園》巡迴展 Maruco十年遊樂計畫 攜手台灣在地插畫家打造夢幻小動物遊樂園

Marimekko「花間藝境」限定店進駐新光三越A11 打造北歐簡約時尚

新光三越完成改選董監事 擇期再選董事長

相關新聞

獨／吳東亮、吳欣盈 入列新光三越董事

新光三越11日下午舉行董事會，將推選董事長、副董事長及總經理，不過由於大股東之間歧見多，並未進行董事長、副董事長及總經理...

獨／新光三越下次董事會召開權將在吳東進手上

新光三越經營權戰火更猛烈，原本股東會結束後已經要落幕的經營權之爭，戰場再度從股東會轉回到董事會，根據相關規定推敲，下次董...

新光三越董事會人事未定、公司不予評論 經營權之爭備受關注

新光三越原訂11日董事會將推舉董事長人選，但截至目前董事長、總經理新任名單尚未出爐。市場傳各種說法，對此，新光三越表...

SCFI運價指數連五跌！美線止跌回升 歐洲線續跌

美中關稅政策仍未底定，市場保守觀望，運價指數連五跌。最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於11日出爐，指數下跌30...

八方雲集衝主力品牌「芳珍蔬食」將退場 德州中央工廠年底啟用

八方雲集（2753）11日舉行法說會，董事長林欣怡表示，公司今年持續執行「汰弱留強」與「聚焦強勢品牌發展」的雙主軸策略，...

美國關稅對海運影響 陽明海運董事長蔡豐明審慎樂觀

陽明海運（2609）董事長蔡豐明11日在第71屆航海節後表示，川普關稅台灣尚未放榜，觀察現在的1個貨量並沒有明顯的減少，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。