獨／新光三越下次董事會召開權將在吳東進手上

新光三越經營權戰火更猛烈，原本股東會結束後已經要落幕的經營權之爭，戰場再度從股東會轉回到董事會，根據相關規定推敲，下次董事會召開權將在吳東進手上。

熟悉公司治理的專家指出，新光三越股東會董監事改選後，原訂15天要召開董事會，11日已經依規定召開，但還是未來能推舉出新任董事長；根據相關規定，如果第一次的董事會15日內沒辦法順利召開推舉董事長，下一次的董事會將由過半數董事這一邊來主導召開。

目前新光三越的董事監事席次共有16席，吳東進主導的泛新光家族名單有七位董事及二席監察人，共有九席；吳東興家族包括吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟掌握三席；日方伊勢丹也持有三席；目前看起來，未來如果吳東進召開新光三越董事會，董、總之爭，吳東進已取得優勢地位。

熟悉新光三越的人士分析，新光三越持有新光金（2888）約3.3%的股權，吳東進有必須要拿下新光三越主導權的壓力；今日市場傳出新光三越新任董事吳東興家族三兄弟其中之一的吳昕昌已經改派代表，由吳東亮接任董事。

這也意味著原本股東會後大家認為，吳家老大為首的吳東進家族跟吳東興家族一起攜手合作出現新變數，今日新光三越董事會才無法選出新任的董事長。

換而言之，新光三越經營權，吳東進攜手兩位兄弟吳東賢、吳東昇一起拿下多數席次後，未來董事長、總經理跟副董事長的席次之爭將會非常激烈。