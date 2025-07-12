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企業生日快樂／兆聯實業新解決方案 抓住趨勢

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面對AI大浪潮時代，兆聯實業（6944）也不缺席，並且在今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）中，攜手喬越集團共同為AI伺服器提出「冷卻液過濾監控方案」，透過精準監控液冷系統中冷卻液的電導度、PH酸鹼值與濁度的變化，實現對液冷系統中冷卻液品質的全面監控，既能有效維持液冷系統潔淨度與穩定性，也提升散熱效率並延長系統壽命。

兆聯實業協理金保華表示，該公司一向在水處理系統的控制原就採用自動化管理方式，用人的比重相對較低。隨著AI當紅，液冷式AI伺服務使用量大幅成長，帶動冷卻液回收再利用的需求大增。加上冷卻液大都含有氟化物，氟化物排放有ESG問題，購買新冷媒也有面臨ESG問題，將冷卻液回收再利用符合綠色循環經濟的要求。

兆聯實業與客戶搭配進行「冷卻液回收再利用」，所發展的系統產品未來將列入服務類營收。

目前兆聯實業在水系統服務與產品可分為四大類：首先是廠務服務：包括水處理方案、實驗室服務。其次是再生服務：薄膜清洗服務、樹脂再生服務。再者為耗材販售：元件耗材販售、更換（濾材、濾心、膜類、儀表、設備）。以及藥品務：化學品應用銷售。

金保華指出，針對資料中心液冷系統開發的可靠性解決方案，兆聯實業提出兩種方案，分別是在線（inline）及離線（offline）二類，由於目前客戶對在線的需求尚不大，因此採取offline離線方式處理。當監控冷卻液的水質達到某一程度需更換，將之抽離出來，在系統中處理去除雜質，還原冷卻液，回收再利用。

過濾系統方案有二，離線過濾方案是將冷卻液以離線的設備進行過濾，可根據總懸浮固體（TSS & TDS）定義雜質過濾等級。若未來需求量大時，可採在線過濾方案，以在線設備進行連續的過濾。同時輔以監控系統方案，以模組化的監控系統進行冷卻液在線特性監控。

兆聯 ESG AI

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