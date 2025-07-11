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新光三越董事會人事未定、公司不予評論 經營權之爭備受關注

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
百貨龍頭新光三越。圖／本報資料照片
百貨龍頭新光三越。圖／本報資料照片

新光三越原訂11日董事會將推舉董事長人選，但截至目前董事長、總經理新任名單尚未出爐。市場傳各種說法，對此，新光三越表示不予回應。

熟悉新光三越人士揣測，新光三越的經營權之爭，被視為吳東進為首吳家兄弟爭取未來在「新新金」合併後金控董事會席次的關鍵一役。

吳東進作為新光金（2888）創始人，唯有拿下新光三越，掌主導權，才有機會在新新金一爭高下。

由於新光三越持有新光金約3.3%的股權，是新光金的最大法人股東，未來若新光金與台新金（2887）完成合併，新光三越將成為合併後新金控前三大股東之一。

也因此，新光三越的主導權誰屬，將直接影響未來在新金控內的董事會席位分配。

為鞏固新光三越經營主導權與投票主導權，吳家長兄吳東進主導，聯手次兄吳東賢、四弟吳東昇及姪子吳昕陽家族，共同組成投資公司「新昕資本」，並於日前收購日本三越伊勢丹釋出的21.5%新光三越股權。其中，吳東昇主導的新纖（1409）持股比重約43%，吳東賢之子吳昕恩主導的新紡（1419）則占約25%，新昕資本整體控制權以泛新光家族為主。

目前新光三越的董事席次中，吳東進主導的泛新光家族名單有吳東進、吳東昇、吳欣盈、吳昕恩、吳昕嬡、蕭志隆及林伯翰等七位董事，吳東興家族包括吳昕達、吳昕陽、吳昕昌三兄弟，總共掌握三席，日方伊勢丹也持有三席。監察人方面則有吳東勝、許嫺嫺及新譽資本代表。

董事長 新光三越 吳東進

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