企業生日快樂／兆聯實業海內外接單旺 衝高業績

兆聯實業（6944）董事長林國清表示，受惠於半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統投入的需求增加。

以目前掌握的海內外在手訂單規模推估，兆聯實業2025年目標營收與獲利，均可望續創歷史新高紀錄。邁向業務國際化將會以開拓美國市場為優先。

兆聯實業2024年合併營收103億元，年增14.3%；毛利率22.8%，年增2.6個百分點。稅後純益15.12億元，年增41.3%，每股純益22.33元。去年營收及獲利都創歷史新高紀錄，配發14元現金股利，配息率62.7%。以下為專訪紀要：

問：今年營運主要的成長動能？

答：可從今年首季財報觀察，第1季合併營收30.4億元，年增39.2%；稅後純益4.19億元，年增26.5%。主要貢獻來自國內客戶的新建廠工程。接下來的三個季度，海外營收成長的貢獻會陸續加入，但是海外營收認列與工程進度高度相關，就比重而言，目前尚不知那個比重較大。

整體來說，首季營收年增近四成，加上第2季、第3季及第4季海外營收挹注，全年營收年增率希望可維持高幅度成長，至於成長幅度，要視現場工程的速度。

海外工程整體造價相對較高，因為海外人工成本高。在此造價高前提下，其單位進度所造成影響比台灣還要大，通常對年底的11月及12月的影響頗大，因此對整體營收成長的比例也較難預估。

今年營收占比會以國內南、北建廠的貢獻為主。另外，今年5月美國子公司取得逾50億元的工程案。

問：目前在手訂單金額是否創新高？

答：大型建廠案接單落在第2季。今年首季合併營收30.4億元，是單季次高，也是歷年同期新高。主要為工程類收入占77%，與業主的資本支出有高度關係，包括先進封裝廠及Fab晶圓廠。主要是資本支出較熱，又回到工程類收入占比高。當工程類收入占比大時，會壓縮服務類收入占比；但兆聯實業的服務類營收仍然成長，首季服務類收入持平，未特別亮眼，會遞延到第2季，但差異不會大太。

2024年底在手訂單金額達149.86億元，是歷史新高水位，陸續去化工程，於今年首季底在手訂單金額降為131.37億元，5月初公告超過50億元的訂單，將推升第2季累計在手訂單續創新高。是由美國全資子公司承攬美國客戶訂單，提供廢水處理系統工程。

問：今年首季毛利率22.02%，分別季減1.52及年減1.29個百分點的原因？

答：首季毛利率略為下滑，主要是在新品的銷售量，原介於26%至30%毛利率，現為25%至28%，服務類的毛利約有2個百分點的衰退，估計全年可能在26%至28%區間震盪。

主要是服務類收入是人力代操作，有合約關係，並非長期性，基本上二年簽訂一次合約。合約的時間差，會影響毛利率。但合約到期，簽新合約可能會反應出利潤價格。

問：工程類毛利率近年何以大幅成長？

答：工程類毛利率近年大幅成長，推升獲利成長，去年每股純益達22.33元歷史新高。今年首季獲利如原先預期，每股純益達6.07元，第2季會再往上走。

回顧工程類毛利率2022年為5.41%，2023年為16.24%，2024年增至20.46%，今年首季來到21.24%。是因工程收入的報價與工程執行時物價無法完全反映。2022年當時原物料價格、運價、俄烏戰爭造成天然氣價格大漲，嚴重衝擊毛利率，原已報價工程無法反映舊成本。一旦反映新成本（物價上漲），毛利率便陸續回升，工程服務類毛利率期望值約20%。