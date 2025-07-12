企業生日快樂／兆聯實業 水處理服務一把罩

高科技廠水處理業者兆聯實業（6944）今年成立21年，兆聯實業董事長林國清表示，成立之初正逢台灣面板廠大投資的建廠潮，因此當時的主力客戶是面板廠商。近年來面板雙虎積極轉型朝「輕資產」定位，半導體晶圓廠的擴廠腳步大幅超越面板廠，兆聯實業的主力客戶也隨之翻轉。

繼立足兩岸後，兆聯亦追隨主要客戶先後布局新加坡及美國市場。進而大步朝成為台灣，甚至全球最好的水處理系統及資源回收公司的願景目標邁進。

科技業建廠熱 帶動獲利表現

兆聯實業成立於2004年底，技術團隊來自於美商Ionics台灣分公司。Ionics是全球知名的超純水與海水淡化公司，由於母公司被奇異併購，台灣分公司轉型為以銷售設備為主，於是水處理工程團隊及水資源技術專家便決定自立門戶，就近提供面板廠、晶圓廠等用水大戶的水處理服務。

由於創業團隊在業界早已累計水處理實績，兆聯實業2005年的第一個完整會計年度就交出獲利成績單。

根據統計，台灣地區水務工程年度規模約460億元，以兆聯實業2024年合併營收103億元規模計算，市場占有率約為22%，居龍頭寶座。

林國清表示，只要在水資源方面有需求的高科技產業都是客戶群。目前台灣晶圓製造的投資金額占比重最大，且用水量相對大，自然便成為主要客戶。

綜觀兆聯實業20年來的發展歷程，第一個五年主要處於「建立客戶信任」期，以服務2兆產業為主，除在北中南的科學園區建立據點，也追隨台商西進中國大陸市場布局。然而，兆聯實業的發展歷呈並非一路順遂，2008年的金融海嘯襲捲全球，當斷崖式的景氣落底，公司也難逃裁員命運。

兆聯實業的第二個五年則是進入「建立市場規模」期，包括成立預製廠、桃園總公司落成啟用，以及中壢氨氮廠運轉。年營收從不到10億元成長到30億元的規模；成立台南據點從一廠到目前南科九廠業務加速擴展。

第三個五年「建立競爭門檻」期，兆聯實業加速海外市場布局，包括成立新加坡兆聯、南京兆聯；並成立化材部，及擴建再生廠，深化與客戶黏著性。第四個五年朝「創造股東權益」期發展，完成股票公開發行、登錄興櫃及上市掛牌作業，2024年成立美國兆聯。

設計經驗豐富 申請多項專利

兆聯實業做為高科技產業水資源系統統包工程服務領導廠，憑藉的是其堅強企劃設計及工程建造能力，由於第一代團隊承襲外商，迄今已累積近30年水務系統經驗。擁有建造30餘座大型先進科技廠房純廢水回收系統的實績，企劃、設計團隊人數達90人；合計有超過300位專案工程及數百名工安團隊，且每日最大動員施工數可達2,000餘人，也因此建立競爭優勢。

經濟部智慧財產局2024年9月25日發布最新報告顯示，全球前20大半導體製程廢水處理專利申請人中，兆聯實業為第14名，在台灣僅次於工研院。兆聯在專利申請總件數達56件，專利領證數已有18件，包括台灣13件、美國三件及中國大陸兩件。

兆聯實業做為綠色方案的提供者，統計2024年協力客戶在節水、減廢、減碳各達成傲人成績，分別節水達1.98億噸，相當於省下1.57座日月潭水庫用水。在減廢方面，RO清洗回收量達1,383噸，樹脂再生量達494噸；總計去年減碳量達3萬5,990噸，成效斐然。

細數兆聯實業在國內服務產業的客戶實績，涵蓋半導體晶圓廠台積電、聯電、穩懋半導體、力積電、台勝科、合晶科。半導體設備與先進封裝廠有采鈺科、精材科、英特格 Entegris、ASML。記憶體晶片廠為華邦電、南亞科、美光等。ABF載板廠為欣興、臻鼎、南亞科、景碩等。光電、大陽能、儲能等其他類的包含友達、群創、彩晶、台塑、高通、昭和電工、隆達、巴斯夫BASF、美商Canner易開科技、同泰電子。

受惠於近年先進製造及先進封裝大擴產，去年底在手訂單衝上近150億元，展望2025年營運，可望在2024年的歷史新高基礎上，再寫營收及獲利雙創紀錄的佳績。