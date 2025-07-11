獨／吳東亮、吳欣盈 入列新光三越董事

新光三越11日下午舉行董事會，將推選董事長、副董事長及總經理，不過由於大股東之間歧見多，並未進行董事長、副董事長及總經理的推選、聘任，不過出乎市場意料的是，台新金（2887）董事長吳東亮及新光金（2888）董事吳欣儒透過法人董事改派，進入董事會，為未來人事布局埋下變數。

今天下午，東興投資的代表，由吳昕昌改為吳東亮，而盈盈投資的代表則由吳欣盈改為吳欣儒，這也讓外界一直認為吳欣盈會接任副董事長，變成不可能。而吳東亮進入董事會，未來三越董事會勢必不平靜。

今天原訂下午三時舉行董事會，不過三時一到，各方股東開始各說各話，董事會成為各方談話的會前會，連宣布召開董事會的機會都沒有，最後董事會未能開成，下周將再次開會協商。

在6月27日未當選董事的台新金控董事長吳東亮，藉由東興投資董事改派，由吳東亮取代吳昕昌，出席今日董事會，參與新光三越最重要人事案。

據了解，這並不是吳東亮第一次藉由董事改派進入董事會，早在2022年，吳東亮就曾取代姊姊郭吳如月，進入三越董事會。

而吳東亮因為對新光三越的持股低，在改選之時並無勝算，因此傳出在股東會改選時，與吳東興家族聯手，由吳東亮把票投給吳昕達，先掌握董事會召開的節奏，再透過東興投資改派代表，取代吳昕昌，進入董事會。

記者今日求證新光三越，新光三越表示，不知道這件事，現在無法回應。

至於吳欣儒取代姊姊吳欣盈，成為新光三越董事，也化解外界對於吳欣盈將出任新光三越董事長的疑慮，外界判斷，此舉是為了讓董事會選舉更順利。

在6月27日股東會進行董事改選期間，傳出台新金控董事長、新光集團吳家老三吳東亮，親自操盤，將自己的票全數投給東興投資代表吳昕達，讓吳昕達以最高票數當選董事，並且決定當日不召開董事會，為新光三越的人事，增添變數。

據傳，股東會當天吳東亮並沒有出席，不過知情人士透露，吳東亮其實一早就出現在股東會附近，只是股東會召開的地點在九樓，而吳東亮全程都在八樓吳昕達辦公室操盤，直到下午才離開新光三越，不過此傳聞未獲吳東亮方面回應。

原本依照新光三越大股東的想法，是讓日方代表出席股東會後，就完成董事長、副董及總經理的推選、聘任，沒想到票數最高的董事吳昕達，卻宣布董事會擇日再開，讓日方股東必須再來台一次，參與董事會。

而今年5月日方股東三越伊勢丹釋出21.5%持股時，由吳火獅家族新纖（1409）（四弟吳東昇）、新訪（二弟吳東賢）、吳東進（大哥）三兄弟，與吳昕陽家族，共同成立新昕資本，吃下日方持股時，外界一度以為吳東進為首的新光集團與吳昕陽，已對三越的經營及人事安排有了共識。沒想到卻在股東會改選上，因為吳東亮的操作，而出現變數，使得外界對新光集團的家族合縱連橫霧裡看花。

而這次的副董人選，除了日方代表續任，包括董事吳欣盈、董事吳昕達，都傳出有意角逐，目前吳昕陽家族在三越持股約18％，其中吳昕陽是現任總經理，吳昕昌則是副總經理，若吳昕達再擔任副董，則吳昕陽家族三兄弟在新光三越將有舉足輕重地位。

不過，據了解，吳東進及吳東昇等大股東的想法，希望先尊重日方意願，若日方不願續任副董事長，再做推派，一切就等董事會後明朗。

目前吳東進、吳東賢、吳東昇與吳東興家族分別擁有三席、二席、二席、三席，日方則有三席，董事包括吳昕達、吳昕陽、吳東亮、吳東進、吳欣儒、吳昕恩、吳東昇、吳昕嬡、蕭志隆、林伯翰；以及日資三越伊勢丹代表的三位董事田中豊彥、牧野欣功、細谷敏幸；監察人有吳東勝、許嫺嫺、新譽資本。