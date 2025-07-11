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中國大陸水泥業政策大轉變 市場：有利於台泥、亞泥、信大競爭轉強

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中國大陸水泥產業新政策，將嚴格控管產能，採產能申報制，另外也將逐步落實碳排管理。市場預期，台泥（1101）、亞泥（1102）及信大（1109）等西進水泥廠，因在台灣已實施減碳多時，加上中國大陸各水泥廠產能控制得宜，預期有利大陸市場競爭優勢，獲利將逐漸回穩、增加。

中國大陸最新公布的《水泥產品生產許可證實施細則》，將企業許可證的核准依據，從過往單純的「窯爐大小」改為政府核定的「窯爐每日產能」和「水泥每年總產能」，力求從源頭精準管控實際產能。所有相關企業都必須在2025年12月31日前完成換證或變更審批手續，這將對整個中國大陸水泥產業鏈產生深遠影響。

水泥業者11日指出，過去幾年，中國大陸許多水泥企業透過技術改造規避限制，偷偷擴大產能，導致市場供給嚴重過剩。粗估，整體水泥產能已超出實際需求三成以上，許多地區稼動率長期維持低檔。加上近年房地產低迷，需求大減，進一步加劇了惡性競爭。

水泥業者指出，中國大陸新政策正是針對這些痛點，採取雙重限制：首先，許可證將明確顯示當地政府核定的具體產能數據，從根本上杜絕企業「鑽漏洞」超額生產，嚴格控管實際產能上限。

除此之外，水泥業已被納入大陸全國碳排放交易市場，2024至2026年是啟動期，企業主要任務是精準監測、報告排放數據，並逐步建立碳管理能力；從2027年起，將進入總量配額控制階段，屆時企業排放二氧化碳將不再免費，排放量越大，所需支付的碳成本越高。這對過去盲目擴張、高碳排的中國大陸水泥企業，構成實質且日益增長的經營壓力。

市場指出，國內西進水泥廠像台泥等在減碳方面具備先發優勢且未加入擴產行列的公司，將更能適應新的政策環境。由於這些企業能利用現有過渡期，進一步優化減碳策略並累積經驗，預期中國大陸水泥市場在供給趨於平衡、價格逐步回穩下，這些西進水泥廠的競爭優勢將更加顯著。

減碳

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