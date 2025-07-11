清景麟集團捐贈颱風受災區太保市及朴子市物資 ESG 公司治理大大加分
颱風丹娜絲影響，嘉義傳出災情，清景麟集團即刻捐贈災後物資予太保市及朴子市公所，優先協助弱勢民眾復原生活，實踐企業社會責任，ESG公司治理大大加分。
清景麟集團創辦人林聰麟表示，將持續秉持企業社會責任，與嘉義鄉親一同守望、共渡風災挑戰。
這次嘉義地區受丹娜絲颱風外圍環流影響，遭遇強降雨侵襲，造成嚴重淹水災情，數千戶居民日常生活受到衝擊。在地深耕多年的清景麟集團立即啟動災害支援機制，主動發起捐助行動，捐贈總價值130萬元的3,000箱民生物資，包含1,000箱即食泡麵、1,000箱飲品及1,000箱營養餅乾，透過太保市公所、朴子市公所及合作公益團體，將物資直接送達受災家庭手中。
清景麟長年深耕大嘉義地區，於嘉義推出多項具指標性的建案，包括「高鐵國際城」、「清景麟嘉科」、「高鐵科技城」、「AI世界城」等，陪伴無數家庭實現安居夢。此次因丹娜絲颱風引發的突發災情，清景麟隨即整合資源、發動團隊，展現與地方緊密連結的行動力，將溫暖與關懷化為具體物資，送達最需要幫助的角落。期盼能為受災鄉親提供即時援助，也為災後的嘉義盡一份心力。清景麟也將持續關注災後重建進度，若有進一步需求，將全力配合支援。
林聰麟指出，「嘉義這片土地，給了我們許多支持與信任。在嘉義，我們不只是建設者，更是社區的一份子。」
面對突如其來的天災，企業伸出援手是應盡的責任，期盼能成為嘉義社會的守護者與穩定力量。此次捐助特別選用碗裝泡麵、鋁箔包飲品等即開即食物資，並針對特殊需求家庭提供適宜食品，展現企業救災的細膩考量。
清景麟長期致力於公益參與與永續發展，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），從環境保護、教育支持到社區關懷，實踐「取之於社會、用之於社會」的企業使命。風雨總會過去，但人與人之間的關懷與相挺，才能讓這座城市重新站穩腳步。清景麟集團承諾，會持續與嘉義站在一起，為更安全、更安心的生活環境共同努力。
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