中鋼、中碳攜手小港國中 舉辦中鋼全能智慧王夏令育樂營

中鋼（2002）與中碳（1723）攜手小港國中，舉辦「114年中鋼全能智慧王夏令育樂營」，為ESG加分。

秉持「取之於社會、用之於社會」理念，中鋼長期致力地方教育推展，今年與中碳攜手小港國中，共同舉辦兩梯次合計五天的「114年中鋼全能智慧王夏令育樂營」，營隊活動規劃設計有趣且實用性的多元課程，讓近百位報名參加的小港區國小學童度過一段既充實又有意義的暑假時光。

今年中鋼全能智慧王夏令育樂營以「NEXT！未來玩家全能挑戰」為主題，規劃「動靜兼具、雙語融入」雙主軸的學習課程，包括拳擊體適能、遊戲數學、創意熱舞與英語會話等，再加上中鋼教育基金會設計的鋁線飾品創作課程，引導學童們在快樂學習中激發潛能，並在不同領域探索及培養興趣。

此外，夏令營課程皆融入雙語元素，幫助學童在自然互動的語言環境中提升英文語感與表達能力，建立英語交談的自信心。

中鋼公共事務處長孫宏魁指出，教育是百年大計，中鋼身為小港在地企業，自96年起首次舉辦「中鋼全能智慧王夏令育樂營」，迄今已舉辦18屆。希望同學們在暑假不間斷學習，透過夏令營活動來拓展視野、激發多元興趣，為日後學習發展奠定紮實基礎。