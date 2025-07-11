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SCFI運價指數連五跌！美線止跌回升 歐洲線續跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連五跌！示意圖／ingimage
SCFI運價指數連五跌！示意圖／ingimage

美中關稅政策仍未底定，市場保守觀望，運價指數連五跌。最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於11日出爐，指數下跌30.2點至1733.29點，周跌幅1.71%；但遠東到美西、美東止跌回升。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,099美元，較前一期下跌2美元，周跌幅0.09%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,667美元，較前一期下跌202美元，周跌幅7.04%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,194美元，較前一期上漲105美元，漲幅達5.02%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,172美元，較前一期上漲48美元，漲幅1.16%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌2美元，跌幅0.44%；遠東到日本關西、遠東到日本關東以及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。

日本

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