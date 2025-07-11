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八方雲集衝主力品牌「芳珍蔬食」將退場 德州中央工廠年底啟用

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集。示意圖／聯合報系資料照
八方雲集。示意圖／聯合報系資料照

八方雲集（2753）11日舉行法說會，董事長林欣怡表示，公司今年持續執行「汰弱留強」與「聚焦強勢品牌發展」的雙主軸策略，將資源集中投入具成長潛力與營運績效的主力品牌，以強化市場滲透率。以主力品牌八方雲集及梁社漢排骨雙品牌為例，對比去年同期淨增加36家，其中，八方雲集多了18家、梁社漢排骨多了8家，下半年展店力道也以不小於上半年為目標。

在品牌調整方面，旗下蔬食品牌「芳珍蔬食」今年以來持續調整據點，至上月底剩下五家，目前僅剩兩家門市，預計將陸續退場。林欣怡表示，該品牌公司投入不少心力經營，但考量素食市場相對小眾，為提升整體資源運用效益，決定關閉績效不佳的品牌，將資源集中挹注於具成長潛力與效益的主力品牌。

八方雲集今年上半年營運表現亮眼，累計營收達42.85億元，較去年同期大幅成長11.55%，並創下歷史同期新高。公司表示，主要受惠於八方雲集與梁社漢排骨陸續推出多款新品，廣受市場好評，帶動整體銷售成長，同店表現亦相當出色。

在海外布局方面，八方雲集預計下半年美國將開出四家門市，包含南加州一家門市、北加州二家門市，尤其北加州門市地點位置相當好，選址條件佳、地點具高度潛力，目標在高消費能力的亞裔社區迅速提升知名度。公司看好有望帶動當地營運表現。

同時，德州中央工廠已完成整體規劃並取得施工許可，目前正在施工，接下來將進行設備安裝、後期驗收與試車，預計將於12月正式啟用生產供貨；同時，德州已簽訂三家門店的租約，第一家門店將在12月與工廠同步啟用，明年初陸續開設第二家及第三家門店。

八方雲集表示，德州門店將以全新快餐QSR概念規劃點餐、備餐流程及動線設計，藉此縮短消費者的用餐時間，更符合美國市場的需求。預估德州中央工廠未來將可支應30~50家門市。

美國 消費 八方雲集

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