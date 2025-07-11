中鋼與中碳攜手小港國中 舉辦2025年中鋼全能智慧王夏令育樂營

中鋼（2002）秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期致力地方教育推展，2025年7月7日至7月11日與中碳（1723）攜手高雄市立小港國中，共同舉辦兩梯次合計五天的2025年中鋼全能智慧王夏令育樂營，營隊活動規劃設計有趣且實用性的多元課程，讓近百位報名參加的小港區國小學童度過一段既充實又有意義的暑假時光。

今年中鋼全能智慧王夏令育樂營以「NEXT！未來玩家全能挑戰」為主題，規劃「動靜兼具、雙語融入」雙主軸的學習課程，包括拳擊體適能、遊戲數學、創意熱舞與英語會話等，再加上中鋼集團教育基金會設計的鋁線飾品創作課程，引導學童們在快樂學習中激發潛能，並在不同領域探索及培養興趣。此外，夏令營課程皆融入雙語元素，幫助學童在自然互動的語言環境中提升英文語感與表達能力，建立英語交談的自信心。

小港國中校長鄭元順致詞表示，感謝中鋼及中碳長期以來對地方教育的關懷與付出，讓小港地區學童參與到如此豐富且充滿創意的活動，並從中發現學習的樂趣。

中鋼公共事務處處長孫宏魁表示，「教育是百年大計」，中鋼身為小港在地企業，自2007年起首次舉辦「中鋼全能智慧王夏令育樂營」，2018年起開始邀請中碳共同參與，除2021年因新冠疫情停辦外，迄今已舉辦18屆。孫宏魁特別感謝鄭校長率領的小港國中團隊用心策畫許多豐富課程，希望同學們在暑假不間斷學習，透過夏令營活動來拓展視野、激發多元興趣，為日後學習發展奠定紮實基礎。

今年夏令營除了小港國中精心規劃的各類課程外，中鋼基金會所安排的鋁線飾品創作課程，不僅讓學童在手作中體驗DIY樂趣，也創作自己獨一無二的藝術作品。今年的參與學童紛紛表示獲益良多，來自漢民國小四年級的吳同學分享，雖然體適能課很累，但與同學一起練習拳擊後，整天的心情相當開朗，且站在拳擊場更是難得的體驗；另，小港國小五年級的曾同學則提到，在鋁線創作課程中，她思考及動手讓色彩繽紛的鋁線有如魔術般變成一件件漂亮飾品，非常開心也獲得很大的成就感。

這次夏令營在孩子們的熱情參與與歡笑聲中圓滿落幕，不僅為學童帶來一段難忘且充實的學習旅程，也展現企業與學校攜手提升地方教育的堅定承諾。展望未來，中鋼將持續深化對教育的投入，為下一代鋪設更多元、豐富且具啟發性的學習舞台，陪伴孩子勇敢追夢，邁向更寬廣、更有希望的未來。