美國關稅對海運影響 陽明海運董事長蔡豐明審慎樂觀

陽明海運（2609）董事長蔡豐明11日在第71屆航海節後表示，川普關稅台灣尚未放榜，觀察現在的1個貨量並沒有明顯的減少，目前是傳統第3季旺季，我們目前看好第3季，雖然台灣出口的部分受到關稅，台幣升值影響，仍然審慎樂觀。

地緣政治部分，除了紅海還有這個以伊戰爭以及俄烏戰爭，目前還沒有完全解決，紅海還是採用繞行的方式，那所以短期之內不會直接行駛紅海，供給面相對沒有那麼的足夠的情況之下，有些航線尤其是歐線南美還有這個澳洲線，近期表現不錯

蔡豐明指出，通常第4季歐美聖誕節是採購的旺季，像越南現在是確定20%，日韓是25%，泰國35%，一些東南亞部分國家關稅比較確定的，可以預期還是有一些這個第3季是傳統出貨需求，美國受到這個關稅政策的影響，當地民眾的購買需求，以及進口商多少可能會受到一些影響。貨量整體影響的程度還將再密切關注。

長榮海（2603）也表示，關稅主要影響美國市場，對其他的地區不見得就是壞事。美國關稅會延到8月1號，目前看來，出貨潮會稍微增加一點，後續市場還是要觀察，但是可以確定的是，美國線的貨量應該會有所減少，其他地區是歐洲線、南美線就不見得會少。