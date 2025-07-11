北市完全中學直升熱 5字頭剩「這兩間」

畢業季到來，家長與學生面臨關鍵的升學抉擇，設有國中部且具備直升高中制度的完全中學，可降低孩子適應新環境壓力，成為升國中時的熱門選項。鄰近完全中學周遭的住宅，也獲得不少家長青睞而置產。

永慶房產集團彙整台北市公立完全中學，並針對各校周邊800公尺內住宅市場近一年價量進行分析，過去一年成淵高中周邊交易件數達324件，交易最為熱絡，平均單價則約為每坪85.6萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，成淵高中位於大同區，校區緊鄰的捷運民權西路站，該站為淡水信義線與中和新蘆線的交會點，因此無論通勤至台北市中心，或前往新北市皆極為便利。

此外，完善的生活機能亦是吸引購屋族的重要因素，成淵高中周邊擁有完整的學區資源，包括大同、雙蓮國小等，讓學生自小學一路銜接至高中。距離延三夜市、迪化街也不遠，日常採買、生活機能一應俱全。

同樣熱門的還有位於中山區的大同高中。該校緊鄰捷運松江南京站與行天宮站，連結了中和新蘆線與松山新店線，為通勤族與學生帶來極大便利，周邊有四平陽光商圈、吉林路商圈，以及沿長春路與松江路沿路機能，生活機能完備。

此外，周邊也設有國小學區，形成教育與生活的雙重優勢。過去一年大同高中周邊住宅交易量達235件，交易市場活絡，平均成交單價則約為每坪89.5萬元。

至於周邊住宅價格較為親民的學校，則是位在文山區的政大附中與萬華區的大理高中。陳金萍表示，政大附中為知名的明星學校，校區坐落在文山區，整體校園環境清幽宜人，但由於校園主要在半山腰，通勤較不方便，也造就周邊房價較為親民，近一年周邊住宅平均單價約為每坪54.4萬元。

價格同樣實惠的還有大理高中，近一年平均單價約為每坪53.6萬元，陳金萍表示，大理高中坐落在萬華區靠近河濱一帶，周邊同樣學區完整，涵蓋幼兒園及國小，十分適合家庭居住。