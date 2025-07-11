北市最熱門完全中學在大同區、「幾乎天天成交」 5字頭學區還有這兩間

根據實價登錄資料顯示，過去一年台北市大同區的成淵高中周邊交易件數高達324件，平均每坪成交單價約為每坪85.6萬元，成為台北市交易最熱絡的完全中學。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，成淵高中位於大同區，校區緊鄰的捷運民權西路站，而該站為淡水信義線與中和新蘆線的交會點，因此無論通勤至台北市中心，或前往新北市皆極為便利。

此外，陳金萍分析，完善的生活機能亦是成淵高中周邊住宅吸引購屋族的重要因素，成淵高中周邊擁有完整的學區資源，包括大同、雙蓮國小等，讓學生自小學一路銜接至高中。距離延三夜市、迪化街也不遠，日常採買、生活機能一應俱全。

同樣熱門的還有位於中山區的大同高中。陳金萍指出，該校緊鄰捷運松江南京站與行天宮站，連結了中和新蘆線與松山新店線，為通勤族與學生帶來極大便利，生活機能方面則涵蓋了四平陽光商圈、吉林路商圈，以及沿長春路與松江路沿路機能，無論日常所需、餐飲或休閒娛樂皆具備。

此外，大同高中周邊也設有國小學區，形成教育與生活的雙重優勢。過去一年大同高中周邊住宅交易量達235件，交易市場活絡，平均每坪成交單價則約為89.5萬元。

至於周邊住宅價格較為親民的學校，則是位在文山區的政大附中與萬華區的大理高中。陳金萍表示，政大附中為知名的明星學校，校區坐落在文山區，整體校園環境清幽宜人，但由於校園主要在半山腰，通勤較不方便，也造就周邊房價較為親民，近一年周邊住宅平均每坪成交單價約54.4萬元。

而周邊價格同樣實惠的還有大理高中，近一年平均每坪成交單價約53.6萬元，在台北市房市中具備一定的競爭力。

陳金萍表示，大理高中坐落在萬華區靠近河濱一帶，周邊同樣學區完整，涵蓋幼兒園及國小，十分適合家庭居住。同時，大理高中鄰近環河快速道路與華江橋，在雙北來回極為便利，不過由於捷運路網尚未延伸至此，且周邊住宅多為華廈與公寓，因此整體房價維持相對低檔。