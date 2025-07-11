星野集團首度攜手旅遊行程平台 Klook 推動更多旅客探索日本地方城市

國際旅遊娛樂形成平台Klook 11日宣布與日本飯店品牌星野集團展開策略合作，共同推動訪日旅客探索地方城市，以因應日本都會區面臨的過度旅遊壓力。首波合作推出星野集團旗下溫泉旅館品牌「界」系列與JR Pass的住宿交通套票，目前已於Klook上線。這也是星野集團首度選擇與線上的國際旅遊行程平台合作，提供增進旅客經驗的解決方案。

Klook與星野集團合作，首先整合旗下溫泉旅館品牌「界」系列飯店與JR Pass，推出住宿交通套票，讓旅客能在Klook上同時完成住宿與交通預定，包括即時確認、中文介面等服務，減少交通與資訊規劃的困難，也讓海外旅客更容易查找當地住宿選擇。

「界」系列目前共21間飯店，分布於日本多個日本二三線城市及溫泉小鎮，如北海道波羅多、東北地區津輕，中部地區奧飛驒、加賀等，主打「溫泉」、帶領旅客認識日本小眾文化的「當地樂」活動、富含在地特色的「會席料理」、「當地特色客房」等體驗，讓旅客透過住宿貼近在地文化與生活氛圍。

星野集團代表星野佳路特地來台參加活動，他認為，過度旅遊問題來自過度集中特定城市，觀光壓力日益加劇，如何引導旅客深入地方、實現旅遊分流，是集團長期重視的議題。透過與Klook合作整合住宿與交通，相信能有效解決地方交通不便課題，吸引更多旅客造訪日本各地，領略日本二、三線城市的自然風光與在地特色。

Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）表示，日本是受過度旅遊影響最顯著的地區之一，台灣為日本前三大旅客來源地，2024年赴日旅遊人次比2019年疫情前再增加超過500萬人次，人潮向都會區集中的情況也比2019年更顯著。

Klook 2025《旅遊脈動大調查》指出 ，63%亞太區旅客在規劃今年行程時傾向避開人潮，選擇較不擁擠的目的地。根據Klook台灣2025上半年日本城市預訂量季增幅排名，由國頭郡（沖繩北部）、三重縣（近京都）、長久手市（近名古屋）等二三線城市奪得前三，對台灣旅客而言，探索日本郊區的主要誘因為體驗在地文化與避開人潮，而最大挑戰仍是交通安排不夠方便（40%），其次是資訊不足（26%）與住宿選擇有限（18%）。

此次合作不僅在台灣推廣，也將擴大至東南亞、韓國等市場，吸引更多海外旅客探索地方日本當地文化與生活樣貌。Klook與星野集團也將持續深化合作，未來預計導入更多星野旗下飯店品牌，提供更多目的地選擇，並結合一日遊、在地體驗與交通票券，打造更完整的地方旅遊體驗。