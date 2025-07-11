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高雄富人往這搬！6個新增「百萬里」曝光、房價大跳級

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高大特區「藍田里」晉升成為百萬里成員。圖／台灣房屋提供
高大特區「藍田里」晉升成為百萬里成員。圖／台灣房屋提供

根據財政部最新公布112年綜所稅統計專冊資料顯示，高雄共有60個里平均所得突破百萬元，較前一年增加6個，60個里分布在11個行政區，龍頭寶座由亞灣區「建隆里」以226.3萬元蟬聯。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新增「百萬里」中，最受矚目是台積電（2330）設廠帶旺的楠梓高雄大學重劃區「藍田里」，以平均所得100.1萬元晉升百萬里新成員，鹽埕區「瀨南里」以平均所得118.7萬，為6個新成員中平均所得最高的里別，也是鹽埕區唯一百萬里。

李家妮表示，觀察高雄新增的6個百萬里可分兩類型：

一為「外來高薪型」。區域受惠建設紅利及新案開發，刺激高所得族群遷入增加，特別像是台積電主要生活圈，楠梓高大重劃區的「藍田里」，從原本的小資首購天堂，成為科技新貴與置產族進場熱區。

如藍田里幾乎涵括整個高大生活圈，里內新案供需旺盛，磁吸高薪外來人口積極進場，年增納稅戶數就達168戶。

其他如愛河特區「社西里」及義大別墅特區「三和里」，雖非台積電主要受惠區，里內新案以中高端客群為主力，建案供給交易增，隨高薪外來人口增加，進而拉抬全里所得水位提高。

另一種為「在地生金型」，區段並無明顯建設紅利與新案拉抬，刺激高薪人口移入，如鹽埕區「瀨南里」、三民區「達明里」及新興區「正氣里」，年增納稅戶數僅個位數，不過像瀨南里平均所得，卻比上一年大增了21.5萬元。

李家妮表示鹽埕區「瀨南里」雖範圍不大，但鄰近鹽埕埔捷運站、新樂街夜市，高雄市音樂館、高雄國際會議中心及鹽埕第一公有市場，屬一級觀光戰區，吸引藝文從業者或三師等類型的專業人士進駐，因而帶動業者執行業務所得、租賃及財產交易所得均有增加，進而提升全里平均所得。

觀察新上榜的6個百萬里，周邊近三年房價，排除以透天為交易主力的里別，其他如新興區「正氣里」、前金區「社西里」及楠梓區「藍田里」，住宅房價均跳升一級，又以新興區「正氣里」漲勢最兇，房價從1字跳2字頭，漲幅近4成。

台灣房屋高雄三多加盟店店長吳泓億表示，新興區正氣里鄰近忠孝觀光夜市與新崛江商圈，高雄知名的青年一路家具街也在里內範圍，區段屬蛋黃市區，商機發展旺盛、生活機能優渥成熟，加上鄰近市政府，頗受公教客群青睞，由於里內開發飽和無新案供給，唯一一棟中古華廈社區，近4年來均無交易釋出，顯見屋主惜售程度。

他表示，想要入主該商圈，只能卡位老公寓或透天宅，相對帶旺商圈老公寓需求增、身價漲，然而以南高雄蛋黃商圈中古房價最高已站3字頭，該里平均仍有2字頭可入手，多屬於舊公寓行情。

高雄2023年新增「百萬里」。資料來源／台灣房屋
高雄2023年新增「百萬里」。資料來源／台灣房屋

萬里 房價 台積電

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