航港局 IGF Code 進階課程11月17日開訓 助國籍航商綠色轉型

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，繼114年4月航港局協助國立台灣海洋大學成功開設IGF Code進階訓練後，今年7月航港局再次協助國立高雄科技大學IGF Code進階訓練課程通過國際認證，南部首班公費班即將於11月17日開訓，有助於南部船員就近上課、持續加速國籍航商綠色轉型。

因應IMO規範及2050淨零排放政策，我國航商陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，根據STCW公約規範，於雙燃料船服務之船員需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」專業訓練，包含基本訓練及進階訓練。

航港局表示，為全面補足南北航商培育我國雙燃料船船員需求，今年4月即協助國立高雄科技大學提送IGF Code進階訓練課程予比利時審查，7月終獲認可，已督促國立高雄科技大學做好開班準備，培訓通過者將可增加就業機會，至LNG或甲醇等雙燃料船上服務，同時，也加速國籍航商綠色轉型。

航港局進一步說明，依照國立高雄科技大學IGF Code進階訓練課程規劃，上課天數5天，每班開課人數為12人，預計11月17日至21日正式開班，呼籲有訂購雙燃料船航商及有意願參加IGF Code進階訓練課程的船員，盡早完成訓練。