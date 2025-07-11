申請北市南港機廠社宅的7千人注意！下午抽籤、晚上查結果
南港機廠社會住宅1區招租結果即將出爐！台北市住宅及都市更新中心宣布，該案共吸引近7,000件申請，將於11日下午2時辦理公開抽籤，屆時將同步提供網路直播，讓申請民眾可線上即時掌握抽籤進度，免於親赴現場。
抽籤地點設於該中心信義區福德街辦公室，同時可透過中心的YouTube頻道、Facebook粉絲專頁或官方網站連結觀看直播。為避免人潮擁擠，北市住都建議，申請人多加利用線上方式，抽籤結束後，自今晚10點起，可至「安心樂租網」輸入身分證字號查詢抽籤序位。
北市住都指出，本次抽籤作業完成後，將依序辦理資格審查，符合資格者將依通知安排看屋、選屋及簽約公證等後續程序。
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