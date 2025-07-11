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街口支付母公司遭查封！輿論分兩派開戰：錢先提領出來再說

聯合新聞網／ 綜合報導
街口支付母公司因股權交易爭議遭法院查封，內部員工緊急轉為居家辦公，用戶對資金安全產生疑慮，市場競爭與電子支付產品選擇話題持續延燒。圖／聯合報系資料照片
街口支付母公司因股權交易爭議遭法院查封，內部員工緊急轉為居家辦公，用戶對資金安全產生疑慮，市場競爭與電子支付產品選擇話題持續延燒。圖／聯合報系資料照片

街口支付母公司近日因涉及36億元股權糾紛，遭台北地院查封未果，連帶導致近300名員工在查封前40分鐘臨時被通知居家上班。消息一出，用戶對資金安全議題表現出高度警覺，市場討論迅速升溫。

街口母公司2023年將4成股權賣給泰山舊經營團隊，後經泰山新團隊提告，法院判定交易無效、要求返還36億元，但查扣時發現帳戶幾乎歸零。法院與泰山律師前往查封時，董事長與員工均不在現場，僅留通知員工居家辦公。街口支付則強調子公司運作正常、用戶權益不受影響。

多數用戶第一反應是「錢要趕快領出來」，留言如「建議有存錢的請及早把錢領出」、「還好我街口幣花完了」、「剛剛去把餘額直接用掉」、「剩1元」。有人認為「街利存是台新銀行底下」，主張子帳戶有銀行保護；也有網友表示，「電支帳戶平常都當中轉，常態清空的」、「台新沒事喔 扯」。

另一派則認為事件屬於母公司法律糾紛，對支付本身影響不大「根本不會倒，這只是泰山之前的延伸糾紛」、「街口支付跟街口金融科技是兩家公司」、「用戶資金都有銀行保護，這新聞根本是帶風向」；部分網友則選擇觀望，「反正先把裡面的錢轉出來觀察再說」。

事件同時引發對電子支付市場的討論「LinePay屌打街口」、「我覺得街口好用多了，LinePay不夠方便」、「台灣電子支付沒什麼差別」等，顯示用戶體驗和品牌偏好仍高度分歧。

街口支付 泰山 母公司 居家上班 LinePay

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