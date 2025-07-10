新光三越副董人選 取決日方

新光三越今（11）日下午舉行董事會，預期將選出新任董事長、副董事長、總經理，由於目前新光吳家已占近八成股權，市場認為由吳東昇、吳昕陽續任董、總的可能性大。至於副董人選，目前包括日方續任、改派代表，或甚至由董事吳欣盈出任，都有可能。

知情人士表示，由於日方在昨日晚間10時左右才抵達台北，預料最快明天上午與台灣股東見面協商，下午召開董事會再進行董事長、副董事長推選，及聘任總經理。依照新光三越股東後改選結果，日資三越伊勢丹代表的三位董事為田中豊彥、牧野欣功、細谷敏幸，其中田中豊彥為現任副董事長。

據了解，雖然今年5月新光三越已出售21.5%股權給新光吳家成員所組成的投資公司新昕資本，但是目前日方仍握有21.5%股權，因此仍握有三席董事席次。親近吳家的人士表示，台灣股東在副董的推派上，尊重日方的意願。

由吳東進、吳東昇與吳昕陽家族共同合資的新昕資本，這次在關鍵時刻獲得日方肯定，願意把股東出脫給新光吳家，代表了日方一定的信任，目前吳家的想法是尊重日本股東的意願。

新光集團吳家四兄弟，對於新光三越有特殊情感，在大家長吳火獅過世1986年10月過世後，在1989年6月28日由接棒的新光集團董事長吳東進，代表十餘家關係企業，與日本三越百貨社長板倉芳明簽訂合約。