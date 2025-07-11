制裁軍工實體效應 陸官媒：台四產業受牽連

大陸官方宣布將台灣八家軍工實體列入「出口管制管控名單」，這是大陸首次宣布將台灣軍工實體納入「出口管制管控名單」，大陸官媒昨（10）日持續釋出後續解讀，環球時報甚至以整版，詳細指出對我無人機、先進飛彈、造艦計畫、防護用品的衝擊。

大陸點名漢翔航空（2634）、中山科學研究院等八家台灣實體列入陸方兩用物項（指涉及軍民兩用）出口管制管控名單，禁止任何大陸出口經營者對這八家實體出口兩用物項。

報導引述匿名專家說法稱，這項禁令將「從上游源頭卡住台無人機供應鏈」，台灣無人機所需要的零組件「無論自製還是進口都會受到嚴重影響」。

環球時報另一篇報導則提及我雄風飛彈經緯儀曾送去瑞士維修，但返台的發貨地址是山東青島；部分稀土如「鎵」，則是先進雷達核心材料，大陸壟斷98％的生產，連美軍飛彈防禦領域對大陸供應鏈依賴度都逾一成，「台軍衝擊可想而知」。此外，諸如造艦所需要的稀土磁鐵、防護材料所需要的防彈纖維，報導都聲稱由大陸壟斷或掌握七成市占率。

福建的「台海時刻」則指，幾乎「所有的島內（此指台灣）軍購弊案」，都離不開「大陸配件」這個關鍵字，比如雲豹裝甲車、天弓飛彈等。報導更稱國軍自研的無人機，非大陸的配件價格貴20倍，「很多還沒有替代品」。

港媒大公報援引北京科技大學學者溫天鵬分析，大陸方面禁止對這些台灣軍工企業出口「兩用物項」，將能有效遏制「台獨」勢力的軍事發展，「讓他們難以獲取關鍵原料」。他還指，這些台灣軍工企業高度依賴大陸的原材料和零組件，出口管制很可能導致其供應鏈受阻，甚至可能被迫停產。

同時這將使相關企業尋找替代供應商或調整供應鏈增加成本，包括運輸、庫存管理和新供應商開發等費用，直接削弱企業競爭力。