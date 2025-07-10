李多慧應援普利司通「包冰涼」活動 引粉絲擠爆輪胎館

盛夏熱浪來襲，普利司通攜手人氣女神李多慧強勢推出夏日限定「包冰涼」活動，活動期間只要購買TURANZA、ALENZA、POTENZA、ECOPIA系列輪胎，不僅可獲得品牌限量精美旅遊休閒組，更有機會與李多慧面對面零距離互動，一圓追星夢想。

李多慧先前社群貼文預告，便引發18萬網友暴動，10日在台中市中淸路一段的五洲輪胎館赴約粉絲，同樣吸引眾多粉絲不遠千里換胎參與，只為一睹女神風采。

李多慧也不藏私，公開擄獲女神芳心的選胎秘訣，讓全台粉絲認真筆記；現場更大方示愛粉絲比心瘋玩自拍，積極寵粉的模樣令人瞬間融化。

台灣普利司通總經理楊哲指出，普利司通始終致力於提供安全、耐用且高規格的輪胎產品，滿足各種駕駛需求，也因此深受消費者信賴與支持。

這次與李多慧的合作，很高興看到引發廣大關注與熱烈回響，不僅成功拉近品牌與消費者的距離，也讓更多人進一步認識到普利司通在產品品質與品牌形象上的持續用心與堅持。

李多慧初次為輪胎品牌站台便展現超高人氣，今天現身普利司通台中旗艦館-五洲輪胎館，出席首場實體互動活動。

活動中，李多慧也大方分享自己身為「老司機」的選胎標準，高品質與耐用性是基本要求，正是普利司通長年以來深受信賴的關鍵，也是此次會毫不猶豫地為普利司通應援的原因。

她也提到自己很重視在車上的感受，輪胎要夠安靜、夠舒適，因為她喜歡在車上聽音樂，或甚至工作，旅遊途中也很常在車上補眠，例如今年新上市的TURANZA 6，就以靜肅與穩定表現深得她的心。

李多慧強調安全性非常重要，像是專為SUV設計的ALENZA系列，不僅具備頂級舒適與靜音表現，更在濕地操控與煞車、耐磨性方面表現出色，讓每一次出行都安心無虞。

李多慧先前在社群貼文發布普利司通夏日「包冰涼」的預告，甫上線即引發18萬網友按讚，紛紛動員換胎熱情參與迎接偶像。

今天李多慧依約前往台中首站與粉絲見面，雨天現場依舊吸引大批粉絲守候，只見李多慧一登場便以招牌甜笑容秒殺全場底片，不但熱情與粉絲自拍，更飛吻比心告白示愛，親和魅力令粉絲直呼：好幸福！

李多慧也甜聲呼籲錯過台中場的粉絲別失望，後續桃園與嘉義兩場活動即將登場，凡於活動期間至指定門市更換四條輪胎，就有機會近距離與李多慧互動，感受她零距離的甜美魅力。