淨零碳排怎麼做？台中建經大師講座揭「建築的下一步」

面對氣候變遷與碳中和政策的全球推動，建築產業如何因應環境挑戰、落實永續價值？台中市建築經營協會7月大師講座，10日邀請中華民國全國建築師公會副理事長黃郁文，以及陸府建設副總經理蔣海芃、蕭國邦與品牌總監康育萍，共同探討綠色生態趨勢下的不動產創新方向。

黃郁文表示，建築的環境控制關鍵在於源頭管理，綠建築不該只是技術應用，更應作為城市文明進化的象徵。

針對近日丹娜絲颱風為中南部帶來強風豪雨，台中各重劃區因為廣設滯洪池，讓暴雨得以宣洩、也可儲存，避開瞬間強降雨帶來的災情。黃郁文說，以前他很關注宜居建築，現在更關心生物多樣性，未來將進一步推動滯洪池濕地化。

黃郁文進一步指出，台中市都市設計審議委員會今年初已釋出相關規範，包含新開發案若設置生態池，可以計入三分之一的綠化面積。由於水對於微氣候有顯著效果，期盼在都市熱島效應下能適應極端氣候。他還點名品牌建商如陸府建設、精銳建設，都在社區規劃生態池，多樣性的生物都因此回來了，這是好現象。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬指出，隨著2050年淨零碳排政策推動，產官學界不斷提出創新思維，政策面包括「智慧城鄉前瞻五期計畫：淨零建築轉型」與「內政部淨零建築減碳旗艦計畫」等，皆為建築產業轉型鋪路，此次講座亦聚焦淨零碳排對不動產產業的影響，分為兩大主題。

上半場由長年推動台中宜居建築政策、獲多項國家建築大獎肯定的黃郁文建築師主講「自然取向與淨零碳排：不動產業的綠色生態」。他分享自身從工業廠辦、商辦、住宅到都市更新的多元實務經驗，並從設計與法規層面剖析如何實踐永續發展。

黃郁文擁有逢甲大學建築學士、成功大學建築碩士學位，持有建築師、高考技師、都市計畫技師與都市更新師資格。歷任台中市都市設計、住宅、建築預審等委員會委員，並獲國家卓越建設獎、園冶獎、FIABCI世界卓越獎等肯定。代表作品包括「維夫拉克中科廠」、「金器工業佳里廠」、「親家市政國際中心」等。

他所創立的建築師事務所，長期聚焦於BIM應用、商辦與廠辦建築，強調整合性設計與專案管理人才培養，亦致力於推動建築專業倫理與制度革新。

下半場則由台中知名品牌建商陸府建設，分享「建築的森活提案：從自然共生到永續價值的實踐」。三位主管輪番登台，從實務層面剖析開發端如何推動綠色生態策略。

陸府建設近年以「生機建築」為品牌核心，提出都市跳島綠化、弱建築強景觀、社區共好文化三大策略，打造高綠覆率與高互動性的居住環境。

團隊分享如何從植栽設計反推建築規畫，並透過「綠海植人團隊」、「樂活秘書」與全齡社區服務系統，實踐建築與自然、生活與生態共生的品牌理念。

楊志鵬說，此次講座聚焦「建築的下一步」，不僅是風格與空間，更是產業責任與社會價值的體現。從法規倡議到企業實踐、從建築師經驗到團隊協作，兩大講題共同描繪出建築與永續之間愈發緊密的連結，也為建築專業者提供一場深入思辨與策略激盪的平台。