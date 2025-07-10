沃旭大彰化西南離岸風場聯貸案 900億完成簽約

沃旭能源今日宣布，總裝置容量632 MW的大彰化西南離岸風場已成功完成專案融資，總金額約新台幣900億元 (約200億丹麥克朗) 的資金順利到位，該專案融資包括了中信銀、八大公股銀行等25家國內外銀行，和挪威出口融資局（Eksfin）、丹麥出口與投資基金（EIFO）、韓國輸出入銀行（KEXIM）、中國輸出入銀行（T-EXIM）、英國出口信貸局（UKEF）等5家出口信貸機構；對此沃旭也指出，此次進行專案融資為該離岸風場既有融資架構的一環，沃旭亦正同步推動風場釋股計畫，預計於風場進入商轉後完成股權交易，該融資案將有助於實現沃旭合作夥伴模式及風場釋股計畫，進一步落實穩健集團財務的策略目標。

參與融資的銀行包括：澳洲澳盛銀行集團台北分行、法國東方匯理銀行台北分行、星展（台灣）商業銀行、滙豐（台灣）商業銀行、荷蘭安智銀行台北分行、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、新加坡華僑銀行台北分行、渣打（台灣）商業銀行、三井住友銀行、法國興業銀行台北分行、臺灣銀行、彰化銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、安泰銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、凱基商業銀行、臺灣土地銀行、兆豐國際商業銀行、台新國際商業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行，以及中國輸出入銀行。

其中，中國信託擔任財顧及統籌主辦行，對此中信銀指出，這已是第三次出任沃旭的財顧與統籌主辦行，該案聯貸金額900億，超額認購更高達1.4倍。

大彰化西南離岸風場位於彰化外海約50-60公里處，總裝置容量為632 MW，包含營運中的大彰化西南第一階段離岸風場 (294.8 MW)，與正在建置中的大彰化西南第二階段離岸風場 (337.1 MW)，後者預計於2025年底前完工併網。

沃旭能源亞太區總裁古沛明 (Per Mejnert Kristensen)表示，大彰化西南離岸風場擁有雙重穩定收益來源，包括大彰化西南第一階段與台灣電力公司簽署的長期購售電契約，以及大彰化西南第二階段與信用評級優秀的企業客戶所簽署的企業購售電契約，讓此風場成為極具吸引力、低風險的投資標的。此次專案融資獲得眾多金融機構踴躍參與，充分顯示市場持續對沃旭能源主導的風場展現高度信賴。