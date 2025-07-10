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燦坤Switch 2開賣、三星新機預購雙捷報 衝刺3C買氣

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
燦坤3C家電表示7月10日當天到燦坤11家指定門市購買Nintendo Switch 2，每店前20名送燦坤限定獨家贈品。圖／燦坤提供
燦坤3C家電表示7月10日當天到燦坤11家指定門市購買Nintendo Switch 2，每店前20名送燦坤限定獨家贈品。圖／燦坤提供

燦坤（2430）10日表示，旗下3C家電通路在電競與智慧手機市場雙雙傳出捷報。備受矚目的任天堂Switch 2 10日在台正式開賣，燦坤推出的「瑪利歐賽車世界同捆組合」預購活動反應熱烈，吸引眾多玩家提前預訂。

為迎接上市，燦坤特別於11家指定門市舉辦限量獨家贈品活動，每店前20名購買或取貨的消費者可獲贈瑪利歐主題特典與蔡司拭鏡紙。

燦坤指出，Switch 2主機目前會員價為14,380元，同捆組合會員價為15,580元。配合上市檔期，即日起至7月15日，持台新燦坤聯名卡單筆消費達11,000元，可享限量現折520元優惠，並依消費金額回饋最高2%燦坤K幣。

此外，至9月30日止，使用中國信託信用卡分期購買Switch 2，單筆達13,800元享3、6或8期零利率，並有限量現折500元優惠。針對舊換新方案，Switch商品回收價可再加碼10%，如Switch OLED最高可折抵2,700元。

不只遊戲主機市場，燦坤在智慧手機領域也展現強勁動能。三星於9日發表新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold 7、Z Flip 7以及Galaxy Watch系列智慧手錶Watch 8、Watch 8 Classic與Watch Ultra（2025）。

燦坤全台門市及線上購物網站已於10日中午12點起開放預購這五款三星新品，並推出獨家「星動大禮包」，最高回饋價值逾1.5萬元。

燦坤表示，「星動大禮包」內容豐富，包含容量免費升級（256GB直升512GB，省4,000元）、燦坤獨家會員加碼好禮（Just Care行動裝置保險1年期或最高4,000K幣二擇一），以及指定銀行信用卡購機滿額最高現折1,500元。

此外，預購還可獲贈三星原廠25W快充頭，Surpass會員加碼最高1,200K幣回饋。憑購買意願登記再享最高1,200K幣回饋，並有機會抽中限量三星Tab S10 FE+平板。舊換新加碼15%回饋，最高可折抵26,500元。

燦坤也將於信義店（7月10日至7月13日）與內湖旗艦店（7月12日至7月13日）舉辦Switch 2試玩體驗會，讓消費者親身體驗新機魅力。

即日起至7月24日到燦坤預購指定新機，刷台新銀行指定信用卡最高現折1,500元，舊換新加碼15%。圖／燦坤提供
即日起至7月24日到燦坤預購指定新機，刷台新銀行指定信用卡最高現折1,500元，舊換新加碼15%。圖／燦坤提供
7月12日至7月13日每日下午2點至晚上8點於燦坤內湖旗艦店推出期間限定Switch 2體驗2試玩體驗會。圖／燦坤提供
7月12日至7月13日每日下午2點至晚上8點於燦坤內湖旗艦店推出期間限定Switch 2體驗2試玩體驗會。圖／燦坤提供

燦坤 三星 Switch

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