經營密碼／守護本心 百年品牌創生關鍵

東京日本橋是日本江戶時期商業發展的起點，但筆者去日本始終找不到東京日本橋的獨特樣貌（河川被高速公路占領，日本橋字樣不清），近年來日本政府啟動東京日本橋都市更新計畫，展現高規格企圖心，商研院特別組團考察日本團百年店舖，收穫滿滿。

日本橋商圈改造 歷史與創新的交融

日本東京日本橋周邊五個區，正攜手開發日本橋河畔地區，包括打造國際金融和商業中心、改善日本橋濱水景觀和步行網絡等。

該地區欲重塑為歷史文化與尖端城市功能共存的魅力地區。此重振計畫配合百年店舖共榮發展，啟動商圈發展功能。

百年老舖的傳承與創新 五個典範案例

以千疋屋（百年高級水果）為例，一顆哈密瓜靠獨特技術，賣到3萬日幣，一顆芒果賣4萬日幣，以高級、新鮮、高價、品質、傳統及老鋪為持久的發展基石，並延伸產品線到高端水果聖代、水果三明治、高級綜合水果等下午茶套餐，一客5,000日幣，訂餐常需一個半月前訂。

也延伸通路到機場、車站、百貨公司，並重新設計包裝，展現高端價值。此外，以價值為核心，對消費者進行認知、記憶、聯想及評價的廣宣。而整個千疋屋的百年傳承核心就是一個「愛」，為其根本價值。

小津和紙除了由十個員工組織新團隊管理之外，以和紙為核心，延伸產品到人造絲紙、衛生紙、尿布，也切入糕點包裝用紙、藥局通路。在科技進化的時代中，與旭化成合作切入生產不織布，也生產半導體、面板、磁碟擦拭用紙。

因商業與工業不同，分拆為小津商店及小津工業，並將小津工業上市、往海外市場與進入農耕機市場。小津商店則維持日本傳統與高級用紙，傳承百年文化，「溫故知新」是其百年傳承的核心理念。

山本海苔制定了海苔標準化及分類，面臨韓國海苔的競爭，秉持著高級感、老舖感、歷史，開發新芽海苔，創造高價值，避免高油鹽，此外以SENKAI（持久、豐富、海苔、保持、同盟、合併）開創新局，擴大海外六個市場，創造國外市場大於國內市場的佳績。

榮太樓是著名糖果公司，過去也曾因產品線太廣，失去焦點，毛利率下降，重新聚焦。也曾為了租賃收入，將總部遷移東京，營運狀況變差，再重新調整。堅持核心的二項產品保留原始風味，再開發符合市場需求的新產品。

Ninben是一家柴魚300年老店公司。第13代繪製300年來業績變化圖，並點出收現金、商品券是大幅成長主因。秉持顧客、員工與公司三大利益共榮。堅持傳統、日常、革新。而其宗旨則秉持長期、傳統、技術與永續，避免短期營利觀點。

家族治理與永續使命 老舖成功的關鍵文化

這些百年企業雖多為家族企業，卻鮮少內鬥，普遍展現家族間互信與分工。例如兄弟共同經營、堂兄弟分掌國內外市場，或由員工集體接手經營等模式，皆展現企業文化的凝聚力。最重要的是，他們以日本橋為榮，視其為企業發展的根基與責任，將傳承視為使命，創新視為榮耀。

這些企業以「本心」為核心，不僅維護百年品牌故事，更勇於面對時代變遷，融合創新與傳統。日本橋的整體改造計畫與老店革新的經驗，提供台灣在推動商圈活化、品牌升級與地方創生上的寶貴借鏡，值得深入學習與反思。