智慧經營／南寶執行長許明現 創新、併購 雙主軸成長

南寶樹脂化學工廠公司（4766）成立於1963年，是南台灣老字號的化工公司，1964年起成為台灣第一家生產水泥漆的企業。如今，超過60年的時間過去，南寶已蛻變成為一家橫跨多領域的亞洲化工大廠，在現任執行長許明現的帶領下，採取「創新」與「併購」為雙主軸成長策略，以「NextGen」為口號持續擴大集團版圖。

新世代理念 擴大版圖

許明現表示，南寶樹脂是一家台南市新港區起家的老牌化工廠，創辦人黃堂慶雲本身是旅日工學博士出身，曾經擔任過教師。南寶創立後，一直維持著純樸的企業文化。許明現回憶：「早期我剛加入公司時，每天早上7點多來公司，晚上7點多才回家，結果創辦人比我待的時間更長。」

許明現說明，南寶的創新來自於不斷跟隨客戶的需求而成長，「用外部的變化推動自己的成長」，20年前，南寶曾經召開一場三天會議，訂下了「領先、團結、誠信、效率」的企業宗旨。他笑說，由於公司距離南部科學園區並不遠，為了避免員工被南科的高科技廠吸引而離去，南寶無論在獎金制度、創新研發、或任何凝聚向心力的努力都做得很落實。

許明現自稱自己是「南寶寶寶」，學校畢業後第一份工作就在南寶工作。他表示，南寶有很長的時間發展採取自然成長方式，在南寶2016年掛牌上市前，許明現被升為執行長，為了因應快速的市場變化與客戶的新需求，許明現在董事會支持下，從此展開較積極的企業擴張動作——併購。由當時至今，南寶已經併購了六、七家公司。

許明現說，早期南寶隨著新技術、新市場的發展，除了靠自己的創新研發與業務拓展之外，主要是靠投資其他公司來擴張事業版圖，自公司上市之後，企業併購成為公司開拓市場的重要策略。

布局海外 瞄準美日市場

這六、七家被南寶併購的公司有包括海內外不同的企業，目前是以亞洲市場為主，未來仍會持續往日本、美國尋找新的併購對象。

許明現說，這些被併購的公司短期內要融入南寶的企業文化有其困難，因此南寶在接收新企業之後，一開始一定要充分尊重原有的經營團隊，再慢慢的建立共識，這其中南寶會用IT科技及財務系統來協助這些新企業成員，「這些傳統化工廠導入資通訊系統的速度一般較慢，我們透過IT科技協助被併購公司提升經營績效之後，他們開始會對南寶有更多的信任感」。

展望未來，許明現說，南寶仍會透過併購等方式來進行擴張，且會採取更有制度的模式展開；其次，許明現認為，南寶近十年來做的比較不足之處是電子材料相關的化學品，尤其是半導體領域的關鍵化學品。因此南寶未來仍會透過併購、合資或共同研發來補足這些項目；同時也要尋找其他尚未切入的市場進行併購。