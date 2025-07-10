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大雅廚具攜手MUJI RENOVATION 推出小宅理想廚房

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「MY Kitchen」採用模組化設計與標準化安裝流程，可縮短施工時間約30%。圖／大雅廚具提供
「MY Kitchen」採用模組化設計與標準化安裝流程，可縮短施工時間約30%。圖／大雅廚具提供

隨著台灣正式邁入高齡及少子化社會，住宅空間朝向小宅化發展，消費者對生活空間的美感與使用效率也日益重視。擁有超過40年廚具經驗的大雅廚具，宣布攜手MUJI RENOVATION空間改造企劃，推出專為現代住宅量身打造的系統廚具新提案「MY Kitchen」。

大雅廚具表示，內部預估「MY Kitchen」系列導入台灣主流建案市場後，首年預期可創造逾1億元接單營業額，並帶動相關空間整合設計產值突破3億元。

在設計與施工層面，「MY Kitchen」採用模組化設計與標準化安裝流程，可有效縮短施工時間約30%，並降低人工與溝通成本超過20%。

在空間規劃方面，則強化整合式收納與流暢料理動線，有效提升15%至20%使用坪效，兼顧美感、效率與實用性。此舉不僅為建築端創造差異化賣點，更有助於減少售後維護與裝修爭議，全面提升住宅產品的市場競爭力。

此次跨界合作，融合日本極簡實用美學與台灣系統設計力，重新定義廚房不只是料理空間，更是新世代「家的價值核心」。不僅是空間美學的整合實踐，更展現出強有力的商業潛力。

「同樣是廚具，我們定義不一樣的生活方式」大雅廚具創辦人張光男說，廚房不只是料理空間，更是家人情感聯繫的核心。這次與MUJI RENOVATION合作，就是希望透過空間設計，回應現代家庭在情感與機能上的雙重需求。

「MY Kitchen」將功能轉化為美感，將收納昇華為風格。每一個模組皆精準考量現代人的料理動線、道具取用與清潔便利性，並選用永續環保規格，實踐「實用美學 × 永續生活」的品牌承諾。

台灣無印良品執行副總梁益嘉表示：「我們長期關注住宅與生活方式的演變，期望透過這次合作，把生活美學與空間規劃更全面的整合，為使用者帶來自然且富有質感的好感生活體驗。」

梁益嘉指出，隨著消費者對收納機能、動線設計與整體風格的要求日益提升，越來越多新建案不再僅止於硬體配置，而是朝向全屋裝修與風格整合的生活提案發展。

「MY Kitchen」正是回應這股趨勢的代表作，結合MUJI RENOVATION的設計力與大雅廚具的系統化產品力，不僅為建案創造出差異化賣點，更讓消費者真實感受到：「同樣是廚具，生活可以不一樣」。

大雅廚具執行長張怡嘉補充說，大雅廚具要打造的不只是漂亮的展示樣品，而是真正能陪伴十年、用得安心、用得優雅的廚房。而「MY Kitchen」就是從真實生活出發，所提出的系統化解方。

大雅廚具攜手MUJI RENOVATION空間改造企劃，推出小宅理想廚房「MY Kitchen」。圖／大雅廚具提供
大雅廚具攜手MUJI RENOVATION空間改造企劃，推出小宅理想廚房「MY Kitchen」。圖／大雅廚具提供
大雅廚具執行長張怡嘉(左)、MUJI無印良品執行副總梁益嘉(右)。圖／大雅廚具提供
大雅廚具執行長張怡嘉(左)、MUJI無印良品執行副總梁益嘉(右)。圖／大雅廚具提供

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