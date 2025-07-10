共信美國子公司將獲A基金公司挹注5,000萬美元 赴美進行臨床試驗

共信-KY（6617）10日晚間公告，子公司共信醫藥科技在7月9日收到A基金公司的投資意向書（LOI），擬參與美國子公司之設立，並有意投資高達5,000萬美元（約新台幣14.62億元），約占A輪募資目標金額1億美元的一半，此次募資預計釋出約20%~25%的股權。

共信公告表示，該公司今年5月13日董事會決議，PTS-02腺樣囊性癌產品即將前往美國申請執行臨床試驗，故擬由子公司共信醫藥科技投資設立美國子公司，惟因美國執行臨床試驗費用較高，故擬透過新設立之美國子公司進行美國當地的對外募資，此次募資規劃擬釋放10~20%股份，取得2,000萬美元至1億美元之資金，擬授權總經理林懋元進行募資的洽談，並簽訂合作備忘錄。

台灣共信已於今年6月與B公司簽訂企業募資顧問合約，由B公司協助新設立美國子公司的A輪募資，預計募集1億美元，而B公司可透過其關聯投資工具或基金作為本次募資的主要投資者，投資5,000萬美元。此外，台灣共信已於今年7月9日收到透過B公司洽詢之A基金公司之LOI，基於A基金公司對此募資案的機會與策略價值的審查，A基金公司表示正式有意收購新設立美國子公司所發行股份的50%，總投資額高達5,000萬美元，占A輪發行的一半。

共信表示，新設立的美國子公司，預計由台灣共信以PTS-302治療肺癌中央行氣道阻塞、PTS-02治療腺樣囊性癌及PTS-500治療惡性胸腔積液等產品之美國地區專利作價，取得75%股份，剩餘之25%股份對外私募一億美元，故規劃募集後之總市值約為4億美元。美國子公司募集資金完成後，將開始展開美國的臨床試驗，並前進美國市場布局。

依照市場資料，全球肺癌治療市場於2022年規模約為150億美元，預估至2030年將成長至385億美元，年均複合成長率達12.4%。其中，非小細胞肺癌（NSCLC）占約85%，為主要治療類別。