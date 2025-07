荷媒訪問林佳龍 讚台灣外交政策可為荷蘭借鏡

外交部長林佳龍日前接受荷蘭媒體《新右派》(NieuwRechts)訪問,針對台灣外交政策的核心理念與實踐經驗,分享台灣如何透過靈活創新策略深化與民主國家的實質合作,強化國際能見度與經貿夥伴關係,《新右派》並讚許台灣兼顧長遠戰略規劃、路線堅定並保障本國利益的外交政策可供荷蘭借鑑。

《新右派》於7月4日以〈台灣外交部長揭示荷蘭可自台灣外交政策學習之處〉(Taiwanese minister reveals what the Netherlands can do learning Taiwanese foreign policy)為題刊出訪談報導。

林佳龍表示,面對中國大陸持續施壓,台灣無法與多數國家建立正式外交關係,因而採取創新、靈活且目標明確的外交策略,核心在於與理念相近的民主國家建立同盟關係,並深化投資互惠合作。林佳龍強調,「在國際格局快速變動下,加強與理念相近國家合作對維持我國地位至關重要,台灣將『價值外交』與『經濟外交』相互結合,打造更堅實的全球同盟基礎。」

林佳龍指出,台灣在外交戰略上也強調維護自身的民主與法治體制,以因應來自中國大陸的系統性威脅,包括網路攻擊、假訊息、軍事威嚇與操弄手段影響台灣社會,呼籲攜手合作保護民主體制。林佳龍也提到,中國大陸長期濫用聯合國大會第 2758 號決議來模糊台灣的國際地位,台灣長期努力對抗這項錯誤詮釋,並感謝 G7 與歐洲議會明確發聲,反對中國大陸對該決議的錯誤詮釋,對台灣極具鼓舞意義。

林佳龍提到,台灣可汲取歐洲應對俄烏戰爭的經驗,持續提升整體社會韌性。他表示,只有民主國家彼此攜手合作,方能共同抵禦威權政權對社會的威脅,此這也是台灣積極與歐洲建立堅實關係的原因。林佳龍說,台灣持續推動與歐洲理念相近國家的實質合作,以捷克為例,雙方不僅共享民主價值,也攜手推動經濟發展。同時,台積電(2330)於德國德勒斯登投資有助擴展半導體供應鏈延伸至更多國家,鴻海(2317)在法國布局先進封裝產業,也有助台法深化並加值彼此的關係。

「一個強而有力的外交政策並非純粹來自軍事或經濟實力,更建立於國家認同。」林佳龍表示,台灣今年推動「歐洲台灣文化年」,將台灣文化帶到布拉格及巴黎等歐洲城市,並向歐洲民眾推廣如講述台灣歷史的音樂劇《熱蘭遮》等藝文表演,盼促進台歐之間的理解和親近。此外,也特別設計融合羅馬圓柱和台灣晶片意象的「歐洲台灣文化年」標誌,展現台灣融合傳統與創新並引領未來的意象。

報導最後指出,台灣證明外交政策不僅止於道德勸說或外交禮儀,更關乎長遠戰略規劃、堅定的路線及保障國家利益,只有明確建立政策優先順序才能達到這個目標,而台灣外交政策可作為荷蘭的榜樣。