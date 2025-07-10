華信航空招募培訓機師 安捷再扛訓練重任

華信航空因應航空事業布局，擴大機師人力招募，將於2026年第1季啟動新一輪培訓機師招募計畫，10日特與安捷航空正式簽署機師訓練合約，提前布局培訓資源，延續先前成功人才代訓經驗，將由安捷航空提供專業飛航執照訓練，栽培更多優秀民航新血。

因應航空市場穩健復甦及營運規模持續擴張，華信航空預計明後兩年分梯啟動培訓機師招募，錄取學員將由安捷飛行訓練中心進行專業訓練，學員完訓返回華信航空後，將配合未來窄體機隊擴編時程，陸續投入航線營運作業。

華信航空總經理張程皓表示，2018年華信航空首度招募培訓，就是委由安捷負責栽培首批培訓學員，學員完訓回歸機隊，任職表現亮眼，訓練品質有目共睹。為因應華信航空2027年窄體機引進計畫，提前培育本國副機師的需求，這次雙方再度合作，華信航空用行動表達對國內航訓產業的支持，除延續過往成功經驗，更象徵華信航空對國籍機師訓練、人才留任的高度重視，也為國內航空產業永續發展盡一份心力。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷深耕在地航訓產業超過10年，長期與在地航空公司合作，熟悉業界對於飛航人才的高度期待。此次與華信航空的再度合作，不僅可在訓練過程協助學員提前熟悉民航作業環境與企業文化，也能提供法規、標準作業與實務飛行等完整紮實的訓練及準備，為培訓學員日後回到華信航空執行飛航任務打下堅實的基礎。

安捷航空附設飛航訓練中心成立於2014年，現為國內唯一經交通部民用航空局核准可提供飛行執照訓練的專業機構，迄今培育逾130名飛航駕駛員分布於國內各家航空公司，除華信航空外，安捷另與台灣虎航（6757）及星宇航空（2646）等國籍航空簽有培訓合作協議。