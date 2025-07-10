928檔期前最後一波 建商壓底線推案 6月北台灣推案月增近5成

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」6月燈號續亮衰退的黃藍燈，分數為39.9分，反映市場持續低迷。然而在需求疲弱之際，建商卻逆勢出手，預售推案金額月增近五成、逼近800億元，專家指出，6月為928檔期前最後一波推案窗口，不少業者只能「壓底線」上場。

6月供給面回溫，預售物件推案量比前月增近5成，接近800億元，新成屋戶數分數雖與前月同分，但也微增近80戶，整體為200多戶。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，由於已為上半年最後一個月份，加上颱風季節、民俗月將登場，利空因素接踵而至，再等下去就進入年底第四季，除非本規劃為928檔期案，否則6月已是關鍵時刻，只得即刻亮相。

不過需求面仍低迷，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數再降，來客組數為15.7組，成交組數是1.1組。陳炳辰指出，台北市南港區、新北市林口區和三重區的個案亮點難撐大局，追蹤案中單周出現零交易紀錄案，與低於10組的賞屋量體案都達四成，案場等無人，影響銷售人員業績，不乏自主結案，離職謀求他路。

待售建案數量居高不下，陳炳辰表示，6月來到1331案，比前月增近30案，去化龜速的房市疫情等同2021年新冠疫情三級警戒。其中又以桃園市銷況最為堪憂，增量較多，不論是中壢區、龜山區的熱門地帶，或是大園區、觀音區的新興區域，狀態皆傳慘烈，賣壓不言可喻。

房價是否鬆動，陳炳辰指出，開價與成交價的距離仍未及一成，建商開價已不再創高，實際售價也無讓步空間，令房價在一定水位。台北市的議價率高於其他縣市，即使首都新案行情破百萬元已被市場接受，但更高則背離現況，買賣多在100至120萬元，萬華區、文山區、內湖區的9字頭更傳穩定買氣，統計新建案平均開價近140萬元有其挑戰性，演變為稍大的差距空間。