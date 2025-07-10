快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

928檔期前最後一波 建商壓底線推案 6月北台灣推案月增近5成

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
住展6月風向球。圖／住展雜誌提供
住展6月風向球。圖／住展雜誌提供

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」6月燈號續亮衰退的黃藍燈，分數為39.9分，反映市場持續低迷。然而在需求疲弱之際，建商卻逆勢出手，預售推案金額月增近五成、逼近800億元，專家指出，6月為928檔期前最後一波推案窗口，不少業者只能「壓底線」上場。

6月供給面回溫，預售物件推案量比前月增近5成，接近800億元，新成屋戶數分數雖與前月同分，但也微增近80戶，整體為200多戶。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，由於已為上半年最後一個月份，加上颱風季節、民俗月將登場，利空因素接踵而至，再等下去就進入年底第四季，除非本規劃為928檔期案，否則6月已是關鍵時刻，只得即刻亮相。

不過需求面仍低迷，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數再降，來客組數為15.7組，成交組數是1.1組。陳炳辰指出，台北市南港區、新北市林口區和三重區的個案亮點難撐大局，追蹤案中單周出現零交易紀錄案，與低於10組的賞屋量體案都達四成，案場等無人，影響銷售人員業績，不乏自主結案，離職謀求他路。

待售建案數量居高不下，陳炳辰表示，6月來到1331案，比前月增近30案，去化龜速的房市疫情等同2021年新冠疫情三級警戒。其中又以桃園市銷況最為堪憂，增量較多，不論是中壢區、龜山區的熱門地帶，或是大園區、觀音區的新興區域，狀態皆傳慘烈，賣壓不言可喻。

房價是否鬆動，陳炳辰指出，開價與成交價的距離仍未及一成，建商開價已不再創高，實際售價也無讓步空間，令房價在一定水位。台北市的議價率高於其他縣市，即使首都新案行情破百萬元已被市場接受，但更高則背離現況，買賣多在100至120萬元，萬華區、文山區、內湖區的9字頭更傳穩定買氣，統計新建案平均開價近140萬元有其挑戰性，演變為稍大的差距空間。

陳炳辰指出，上半年房市孱弱，近期紛傳大咖建商有意真正降價換成交，恐怕確有必要性，若屬實則以落入絕境的桃園市將最有感，特別是二線地區，超漲價碼有望回歸理性。不過若僅為個案而論，當前仍沒有好消息，打房政策、申貸困難的緊箍咒依舊，再面臨美國關稅調漲、台幣升值的不利經濟利空，第三季又為房市淡季，負向展望短期不易逆轉。

6月供給面回溫，預售物件推案量比前月增近5成。圖／住展雜誌提供
6月供給面回溫，預售物件推案量比前月增近5成。圖／住展雜誌提供

房市 建案 建商

延伸閱讀

慘！6月北台灣新屋房市單周「零成交」建案占四成

四成建案一周來客10組內 專家：「這裡」陷絕境降價有望

影／頭份中興路、富強三街口路面出現4公尺長「天坑」 原因責任待釐清

台中住戶檢舉建商…1周後全被倒廢土？環保局說話了

相關新聞

因應新機引進與航網布局 華航招募客艙組員及資訊人才

因應新機引進與航網布局，中華航空宣布將於明天（11日）起招募逾百位客艙組員。本次客艙組員招募對象須具備教育部認可學士學位...

台中百貨零售營業額逼近千億 經發局長：零售市場進入新一波成長高峰

台中市經濟發展局長張峯源今天說，台中市百貨零售營業額去年已達945億元，加上北屯漢神洲際購物中心11月即將開幕營運，預估...

華航招募客艙組員逾百人 新世代飛行動能升空

中華航空（2610）因應新機引進與航網布局，宣布將於11日起招募逾百位客艙組員。作為台灣最具指標性的航空公司，始終堅信推...

五大亮點玩出新體驗 新北觀光工廠系列活動開跑

迎接暑期親子旅遊熱潮，新北市政府10日舉辦「2025新北觀光工廠系列活動」啟動記者會，宣布以「勇闖新樂園」為主軸，推出五...

慘！6月北台灣新屋房市單周「零成交」建案占四成

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是39.9分，房市慘況不見起色，六大構成項目呈現...

台中新光三越積極修復拚復業 線上線下支援第一線生計

台中新光三越10日表示，氣爆意外事件至今，秉持「服務不間斷」的精神，對顧客、廠商夥伴的承諾，提供全方位支援與溫暖關懷。根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。