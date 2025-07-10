奇美連續兩年取得EcoVadis白金獎牌 永續實力再獲國際肯定

奇美實業（1763）10日宣布，2025年再度榮獲永續發展評鑑EcoVadis最高等級「白金獎牌」，在全球參與評鑑的15萬家企業中，穩居前1%永續績優企業之列，展現在環境、勞工與人權、商業道德及永續採購四大面向的卓越表現。

EcoVadis是國際指標性永續評鑑平台，旨在協助企業評估其社會和環境責任績效，並且透過評分提供相對應的改進建議。每年參與企業數量持續增加，問項內容也越趨多元化，評鑑範圍涵蓋ESG各領域。截至目前，全球已有來自超過185個國家、約250個產業、共計約15萬家公司參與EcoVadis永續評鑑。在企業永續意識日益提升的趨勢下，評鑑競爭愈發激烈，獎牌的分數門檻亦隨之提高。

相較於2024年的評鑑結果，奇美今年在「永續採購」面向大幅躍進，得益於積極導入RBA責任商業聯盟認證取得白金等級，藉由認證過程完善供應鏈管理與責任採購制度，及強化環安衛制度、優化友善職場。而「商業道德」面向亦有顯著進步，持續透過ISO 27001認證完善資訊安全管理制度，以ISO 37001實行反賄賂管理系統，落實誠信經營並保障企業營運透明。同時，「環境」及「勞工與人權」主題亦維持優異表現。

自2021年參與EcoVadis評鑑以來，奇美持續優化其永續發展績效，並定期檢視企業永續經營策略方向。成功於2024及2025年蟬聯最高等級白金獎牌，彰顯其在永續發展領域的領導地位與長期承諾，有效獲得國際認可。白金獎牌不僅是對奇美投入永續的努力給予肯定，更是驅動奇美持續推動低碳轉型、綠色創新並深化ESG行動的力量。奇美將持續以Clean & Green為核心願景，攜手供應鏈夥伴邁向淨零未來。