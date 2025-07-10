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因應新機引進與航網布局 華航招募客艙組員及資訊人才

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航宣布招募客艙組員與資訊人員，迎接百位優秀新血加入。記者黃仲明／攝影
華航宣布招募客艙組員與資訊人員，迎接百位優秀新血加入。記者黃仲明／攝影

因應新機引進與航網布局，中華航空宣布將於明天（11日）起招募逾百位客艙組員。本次客艙組員招募對象須具備教育部認可學士學位或以上學歷，以及多益聽讀600 分或同等英語成績，報名期限至7月17日，初試預計在8月2日舉行，複試為8月9日，錄取者最快將於今年10月起陸續報到受訓。除此之外，華航亦積極延攬資訊人才，即日起同步招募至7月20日，職務內容涵蓋資訊基礎建設與軟、硬體設備維護，錄取後將接受通識與專業訓練。

華航表示，作為台灣最具指標性的航空公司，始終堅信推動品牌翱翔的力量在於人才，適逢畢業季之際，期盼吸引優秀新血加入團隊，為未來航程導入嶄新動能。為實踐永續長遠的人才願景，華航除了提供極具市場競爭力的薪酬條件，員工與眷屬盡享優惠機票福利，亦規劃完整的職涯發展體系，陪伴每一位同仁拓展視野、累積實力，共同營造安全、健康且富包容力的幸福職場。

華航屢獲國內外企業獎項肯定，八度入選「台灣高薪100指數」、「台灣就業99指數」，並蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」、Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」及「幸福企業金獎」等多項殊榮，持續展現企業對人才的重視。華航誠摯邀請對航空業有志者以熱情為航道、以專業為動力，踴躍報名，詳細招募資訊請參考華航網站。

華航宣布招募客艙組員與資訊人員，迎接百位優秀新血加入。圖／華航提供
華航宣布招募客艙組員與資訊人員，迎接百位優秀新血加入。圖／華航提供

華航 教育部

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