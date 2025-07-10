夏季橘子嘉年華登場 進駐2025漫畫博覽會

一年一度的ACGN泛娛樂盛事「夏季橘子嘉年華」即將於7月24日至7月 28日熱力進駐2025漫畫博覽會！橘子（6180）集團持續實踐泛娛樂生態圈的願景，今年以時光總「橘」為主題，集結《天堂M》與《新楓之谷》等人氣遊戲與神祕新作、號召真人偶像與虛擬VTuber輪番上陣、同時也推出百萬點閱小說《叛逆玩家》等話題IP的限定周邊，並設有集結知名動漫IP和AKB48 Team TP期間限定商品的「Tap賞!」線上抽實體互動版，打造如RPG世界般的熱血闖關體驗。即日起，橘子嘉年華搶先推出線上心理測驗「出發吧！測你的療癒小島」，完成測驗即可解鎖你的對應島嶼導覽指南，還有機會抽中漫博免費入場門票！7月24日開展首日，更將由人氣偶像黃偉晉化身「時間探員」，搶先探索五大互動體驗！

人氣偶像黃偉晉於開展首日化身時間探員，搶先探索展區！

五大品牌跨界集結！橘子打造時光總「橘」 力邀 ACGN 粉絲展開時空之旅！

自2020起，「橘子嘉年華」每年春、夏創造有趣的展會體驗，本屆延續橘子集團企業精神「have a GOOD TIME!」，以時光總「橘」為概念，集結旗下五大品牌—人氣遊戲「遊戲橘子」、線上秋葉原「購物橘子」、玩樂支付工具「橘子支付」、漫畫小說品牌「MOJOIN」與泛娛樂社群平台「hidol」，為ACGN粉絲獻上全方位的娛樂體驗！展區匯集眾多亮點，除了有7月全新改版的《天堂M》、適逢20週年的《新楓之谷》及《新瑪奇》、《艾爾之光》等經典遊戲強勢進駐外，更有一款神祕新作即將首度亮相，引爆話題！

順應漫畫小說市場成長趨勢，MOJOIN憑藉多部原創和跨域強勢作品，穩居台灣主流原創平台之列。為滿足粉絲收藏需求，MOJOIN將開設快閃線下專賣店，推出點閱突破百萬的BL小說《叛逆玩家》、好評不斷的中世紀百合漫畫《灰燼花園》以及話題IP《甜點師的直男調教》、《失婚魅魔好男受》限定周邊，搶攻讀者荷包；泛娛樂社群平台hidol則集結動漫、超人氣偶像等泛娛樂作品，限量推出本命小卡，邀你現場抽出本命、解鎖推坑宇宙。活動期間，玩家凡完成指定任務並集章，更有機會將MacBook Air、電競鍵鼠組等超值好禮帶回家！

除了五大主題島嶼的豐富體驗，橘子嘉年華也將帶來一場眾星雲集、橫跨虛實的娛樂盛宴！展期間，超人氣台漫《三個不結婚的女人》作者日下棗老師、百萬YouTuber黃氏兄弟、音樂人阿橘Ahh G以及AcQUA源少年、ARKis、CRYXTAL幽靈水晶、FEniX等多組創作者與實力派偶像將接力登台，以現場限定互動直擊粉絲心！購物橘子則每日邀請AKB48 Team TP不同超人氣成員擔任一日店長，與粉絲共享一番賞驚喜時光；《新楓之谷》超人氣角色菇菇寶貝和橘子支付萌系水豚娘亦將驚喜現身，與粉絲零距離合影互動，打造夢幻級ACGN沉浸體驗！