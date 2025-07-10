台中百貨零售營業額逼近千億 經發局長：零售市場進入新一波成長高峰

台中市經濟發展局長張峯源今天說，台中市百貨零售營業額去年已達945億元，加上北屯漢神洲際購物中心11月即將開幕營運，預估整體消費力有望逼近千億元。若再加上全國最大商場「D-ONE第一大天地」去年動土、以及MITSUI OUTLET PARK台中港與LaLaport穩健營運，在在皆顯示台中零售市場進入新一波成長高峰。

張峯源說，除此，今年第一季台中商業登記家數較去年同期增加3703家，成長率達2.78%；商業登記資本額也成長11.86億元，增幅為4.74%，公司登記家數則增加3801家，顯示創業及投資活力持續增強。其中，批發及零售業在登記家數與資本額方面皆居冠。另據財政部統計，2022至2024年間，台中批發零售業家數增加逾4千家、銷售額年增超過576億元，產業規模與經濟動能持續擴大。

還有，北屯區市31、大里區市7、北屯區太和段三處皆已完成BOT案簽約並進入興建階段，預計2028年完工營運，以及北屯區市30招商案預計於今年第三季簽約，都為未來百貨供給再添新兵。

他說，市府持續積極推動促參案與民間投資合作，讓零售產業持續成長並有效填補市場缺口。隨著BOT市場案陸續完工，結合大型百貨與特色商圈，讓台中市穩坐中台灣消費龍頭，帶動區域經濟活絡，讓市民享受更多元便利的購物體驗，台中未來的零售市場將更精彩，持續展現強勁活力與競爭力。

台中市政府也因推動民間參與公共建設成效卓著，今年獲財政部頒發「113年促參獎勵金」3842萬元及直轄市組「優等」獎項兩大殊榮。經發局指出，隨著零售需求持續成長，台中仍有龐大市場缺口，市府積極透過BOT模式開發市場用地，引進民間資金打造百貨商場，不僅活化公有資產，也為零售業注入新動能，帶動整體商業消費潛力再創高峰。