華航招募逾百位客艙組員 11日起報名至7月17日

中華航空（2610）因應新機引進與航網布局，宣布將於11日起招募逾百位客艙組員。作為台灣最具指標性的航空公司，始終堅信推動品牌翱翔的力量在於人才，適逢畢業季之際，期盼吸引優秀新血加入團隊，為未來航程導入嶄新動能。

本次客艙組員招募對象須具備教育部認可學士學位或以上學歷，以及多益聽讀 600 分或同等英語成績，報名期限至 7 月 17 日，初試預計在 8 月 2 日舉行，複試為 8 月 9 日，錄取者最快將於今年10 月起陸續報到受訓。除此之外，華航亦積極延攬資訊人才，即日起同步招募至7月20日，職務內容涵蓋資訊基礎建設與軟、硬體設備維護，錄取後將接受通識與專業訓練。

為實踐永續長遠的人才願景，華航除了提供極具市場競爭力的薪酬條件，員工與眷屬盡享優惠機票福利，亦規劃完整的職涯發展體系，陪伴每一位同仁拓展視野、累積實力，共同營造安全、健康且富包容力的幸福職場。

華航屢獲國內外企業獎項肯定，八度入選「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」，並蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」、Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」及「幸福企業金獎」等多項殊榮，持續展現企業對人才的重視。華航誠摯邀請對航空業有志者以熱情為航道、以專業為動力，踴躍報名，詳細招募資訊請參考華航網站。