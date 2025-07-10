五大亮點玩出新體驗 新北觀光工廠系列活動開跑

迎接暑期親子旅遊熱潮，新北市政府10日舉辦「2025新北觀光工廠系列活動」啟動記者會，宣布以「勇闖新樂園」為主軸，推出五大主題活動，串聯全市17家觀光工廠與產業文化館，邀請大小朋友一起參與知識與趣味兼具的夏日大冒險。

活動亮點包含優惠價599元、限量9場次的「巴士一日遊」、集章送限量徽章的「集章冒險趣」、鼓勵搭乘大眾運輸的「綠行任務」、精選好物的「觀光工廠主題禮包」，以及壓軸登場的「勇闖一夏冒險派對」。

其中，「巴士一日遊」為今年暑假重頭戲，精選9條主題路線，每場限額30人、每位優惠價599元，行程包含參訪2間觀光工廠與1處新北特色景點，並提供門票、DIY體驗、導覽解說等豐富內容，10日下午3時起於KKday平台限量開放搶購。還有「綠行任務」抽好禮，為鼓勵綠色旅遊、推動永續觀光，民眾於10日下午3時至10月31日期間，凡搭乘大眾運輸或使用減碳交通工具前往新北觀光工廠或產業文化館參觀，於館內單筆消費滿100元並完成發票登錄者，即可獲得1次抽獎機會，每人最多可累積16次，將有機會帶走總價值超過5萬元的多項好禮。

此外， 8月將接續推出「集章冒險趣」與「觀光工廠主題禮包」。「集章冒險趣」活動期間民眾可至館內領取九宮格集點卡，完成各廠指定挑戰任務後，即可蓋章集點，還有機會獲得以觀光工廠代表角色IP設計的限量徽章；另外集點卡成功集滿兩條連線，還可於11月「勇闖一夏 冒險派對」活動現場兌換精美小禮物。

今年首度推出的「觀光工廠主題禮包」，規劃2款主題組合，每款精選3家新北觀光工廠特色產品，總價值超過600元，以300元優惠價限量販售，讓民眾在家也能輕鬆感受新北產業魅力。年底壓軸的「勇闖一夏 冒險派對」將結合戶外展售、DIY體驗及互動遊戲等形式，讓更多民眾親近產業、認識觀光工廠。

經發局長盛筱蓉表示，面對產業型態與消費需求的快速轉變，新北市持續整合各界資源，協助在地傳統工廠升級轉型，發展兼具觀光、教育與文化傳承的永續經營模式，新北目前共有18家通過政府認證的觀光工廠與產業文化館，涵蓋食品、生技、紡織等多元產業領域。今年特別以「勇闖新樂園」為年度主題，攜手各館業者規劃系列活動，結合體驗導覽、闖關集章、廠外見學等活動形式，深化民眾對工廠文化的認識，也為企業創造品牌曝光與行銷新契機，進一步彰顯新北觀光工廠多元的產業風貌與魅力。

新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰理事長表示，為推廣新北觀光工廠的職人精神與產業文化，新北觀光工廠也將於7月18日至20日進駐「2025 FUN!嗜100嗜好與手作展」，以「新北市產業觀光職人手作概念館」為主題展出。現場結合職人工藝展示與DIY體驗活動，展現新北產業觀光的創新能量與產業價值，誠摯邀請民眾蒞臨共襄盛舉，一同感受手作魅力與產業風采。