慘！6月北台灣新屋房市單周「零成交」建案占四成

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是39.9分，房市慘況不見起色，六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，預售屋推案量上升，但成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑，新成屋戶數、議價率持平。

6月新屋市場需求面依然低迷，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數再降，來客組數為15.7組，成交組數是1.1組，台北市南港區、新北市林口區和三重區的個案亮點難撐大局，追蹤案中單周出現「零交易紀錄」案，與低於10組的賞屋量體案都達四成，案場等無人。

6月的供給面回溫，預售物件推案量比5月增近五成、接近800億元，指標案為新北市新店區的湯泉建設案，達百億元量體規模。

另外茂德建設在新北市的新莊區、新店區各推出總銷約85億元、60億元新案，亦屬亮點，還有近10案有數十億元案量。

6月新成屋戶數供給分數雖與5月同分，但微增近80戶，整體新增供給為200多戶。