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台中新光三越積極修復拚復業 線上線下支援第一線生計

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中新光三越積極修復整建拚復業，線上線下應變齊發支援第一線生計。記者宋健生／攝影
台中新光三越積極修復整建拚復業，線上線下應變齊發支援第一線生計。記者宋健生／攝影

台中新光三越10日表示，氣爆意外事件至今，秉持「服務不間斷」的精神，對顧客、廠商夥伴的承諾，提供全方位支援與溫暖關懷。根據統計，至今已舉辦6場聯合品牌特販會，近130個品牌參加，吸引近5.5萬人次進館，幫助近500位櫃姐短期安置，包括協調品牌員工支援或進行教育訓練等。

新光三越並透過線上線下服務雙軌並行服務，提供上萬件商品銷售，提供有需求的消費者不間斷的銷售服務。據了解，期間有近4萬名會員透過各管道用行動支持品牌，這份信任與陪伴也成為新光三越努力的最大動力。

目前，品牌業者除配合新光三越應變措施外，也積極調整經營模式，以多元型態與消費者持續互動。

像是額外尋找獨立店點，如「雪坊精品優格」7月11日全新街邊門市與消費者見面；餐廳人氣餐點轉為冷凍調理包，如家庭聚餐首選的美食餐廳-馬來西亞風味代表「金爸爸」欣葉風味選，則一口氣推出近30款冷凍調理包，消費滿額享免運優惠，滿足消費者這段時間的飲食需求。

另外，7月中旬起，與餐廳品牌聯手推出會員APP「精選優惠下單滿額免運」，只要在新光三越APP精選優惠下單即可宅配到家，全面提升靈活便利的購物體驗。

而今年夏天最熱門的百貨折扣季，台中新光三越霸氣回饋不缺席！此次推出夏日線上購物刷卡最強檔《霸氣一夏 卡利 HIGH 》，7月10日起至8月14日線上推出萬件商品，消費者只要使用新光三越APP或線上熟客系統，即可輕鬆選購、輕鬆結帳。

活動期間更攜手市占率超過八成的10大指定銀行，祭出單卡累計刷1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿30萬元以上回饋6％skm points，搭配百貨最強行動支付skm pay，消費任一單筆達3,000元再加碼 1%，最高享7%回饋。

不僅如此，新光三越更首度攜手有「韓國臉蛋天才」之稱的車銀優，推出會員扣點專屬預購好禮，會員消費滿額還有機會抽中日本平成歌姬－濱崎步、韓國FNC家族等巨星演唱會門票，就是要讓消費者在購物之餘，更有滿滿好康、回饋絕對超有感。

台中百貨零售市場上半年受全台百貨「店王」台中新光三越因氣爆事件遭勒令停業影響，各家百貨商場上半年營業額合計332.66億元（未含稅），較去年同期387,51億元下滑14.2%，下滑幅度創歷年同期之最。

氣爆事件在歷經四個多月調查之後，台中地檢署上月25日勘驗結果，同意解除爆炸的11、12樓封鎖，並交還給新光三越，也宣告新光三越可進場全面施工修繕。

新光三越說，目前正依法依規積極修復當中，何時復業沒有具體時間表，一切都以民眾的安全及安心為優先考量，也會跟廠牌業者充分溝通，提供必要的協助。當然，基於早日服務中部地區民眾的角度，也希望盡快復業。

台中新光三越已舉辦6場聯合品牌特販會，幫助近500位櫃姐短期安置。記者宋健生／攝影
台中新光三越已舉辦6場聯合品牌特販會，幫助近500位櫃姐短期安置。記者宋健生／攝影

新光三越 消費

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