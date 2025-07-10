以租代買 連鎖旅店品牌租舊大樓攻旅館市場
根據實價登錄資料，今年4月，「百橙橙居」分別以月租125萬元以及58萬元，在台中的中港商圈和高雄捷運美麗島站附近，租下屋齡已逾30年的整棟建物，坪數逾千坪；同樣4月「台中香富大飯店」以每月121萬元，續租屋齡29年的整棟飯店，且之後每兩年的月租金各上調為124萬元、128萬元。
此外，去年新北市三重的「丰居旅店微風館」亦以每月租金210萬元、承租鄰近捷運三和國中站的3千多坪建物，為近年雙北市規模最大的飯店租賃案。
台灣房屋三重幸福加盟店店東黃翔琳指出，三重的旅館飯店，最佳的競爭優勢就是距離台北市中心近，且價位中等，對商務型、或追求高性價比的旅客而言，頗具誘因。
黃翔琳表示，而對業者來說，租下高屋齡的大樓經營飯店，租金相對實惠，且飯店緊鄰捷運或車站周邊，交通便利性高，有利快速拉高住房率。再者，飯店租客多為具規模的連鎖品牌業者，透過整修與空間規劃，輔以裝潢視覺年輕化，也能快速搶占市場。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然國旅人潮有些微衰退，惟據交通部統計，今年第1季來台旅客人數達213萬人，年增近8萬人，顯示台灣觀光業仍持續成長。許多連鎖旅宿業者也蓄勢待發，包括承億集團今年也承租閒置逾20年的新竹巨城「旅館大樓」，預計2027年第4季試營運。
張旭嵐指出，旅遊業競爭激烈，必須求新求變，不擅品牌戰的地區型、傳統飯店業者，正面臨市場考驗，同時不少具備裝修，或科技系統背景的年輕團隊也跨足旅宿業，透過標準化流程管理，善用連鎖品牌效益，承租舊大樓經營，以輕資產方式，快速拓展市場，是目前競爭激烈的旅宿，較能突破重圍的品牌策略方式。
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