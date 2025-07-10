快訊

義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看

以租代買 連鎖旅店品牌租舊大樓攻旅館市場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

根據實價登錄資料，今年4月，「百橙橙居」分別以月租125萬元以及58萬元，在台中的中港商圈和高雄捷運美麗島站附近，租下屋齡已逾30年的整棟建物，坪數逾千坪；同樣4月「台中香富大飯店」以每月121萬元，續租屋齡29年的整棟飯店，且之後每兩年的月租金各上調為124萬元、128萬元。

此外，去年新北市三重的「丰居旅店微風館」亦以每月租金210萬元、承租鄰近捷運三和國中站的3千多坪建物，為近年雙北市規模最大的飯店租賃案。

台灣房屋三重幸福加盟店店東黃翔琳指出，三重的旅館飯店，最佳的競爭優勢就是距離台北市中心近，且價位中等，對商務型、或追求高性價比的旅客而言，頗具誘因。

黃翔琳表示，而對業者來說，租下高屋齡的大樓經營飯店，租金相對實惠，且飯店緊鄰捷運或車站周邊，交通便利性高，有利快速拉高住房率。再者，飯店租客多為具規模的連鎖品牌業者，透過整修與空間規劃，輔以裝潢視覺年輕化，也能快速搶占市場。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然國旅人潮有些微衰退，惟據交通部統計，今年第1季來台旅客人數達213萬人，年增近8萬人，顯示台灣觀光業仍持續成長。許多連鎖旅宿業者也蓄勢待發，包括承億集團今年也承租閒置逾20年的新竹巨城「旅館大樓」，預計2027年第4季試營運。

張旭嵐指出，旅遊業競爭激烈，必須求新求變，不擅品牌戰的地區型、傳統飯店業者，正面臨市場考驗，同時不少具備裝修，或科技系統背景的年輕團隊也跨足旅宿業，透過標準化流程管理，善用連鎖品牌效益，承租舊大樓經營，以輕資產方式，快速拓展市場，是目前競爭激烈的旅宿，較能突破重圍的品牌策略方式。

根據實價登錄資料，今年4月，「百橙橙居」分別以月租125萬元以及58萬元，在台中的中港商圈和高雄捷運美麗島站附近，租下屋齡已逾30年的整棟建物，坪數逾千坪。台灣房屋集團提供
根據實價登錄資料，今年4月，「百橙橙居」分別以月租125萬元以及58萬元，在台中的中港商圈和高雄捷運美麗島站附近，租下屋齡已逾30年的整棟建物，坪數逾千坪。台灣房屋集團提供

捷運

延伸閱讀

台北捷運驚見安孝燮！「全知讀者視角」限定列車出發

基隆捷運高架段細部設計決標 謝國樑：基捷邁出重要一步

台北101觀景台全新暑假聯票搶先看　五大景點搭捷運就能玩透透

高雄啤酒節人潮多 捷運與輕軌加密班距

相關新聞

MIXX電商購物網站從事多層次傳銷未報備 遭公平會重罰60萬元

公平會委員會議通過，邁宇國際股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，...

台糖共體時艱 受風災農地租戶可依情節減免租金1至3個月

丹娜絲颱風過境，造成南台灣嚴重災損，為協助農民朋友度過難關，台糖公司10日表示，將主動提出租金減免措施，將依受災情節與災...

四成建案一周來客10組內 專家：「這裡」陷絕境降價有望

住展雜誌公布最新預售市調，買氣持續走低，指標建案每周平均來客組數、成交組數再降，單周出現來客紀錄低於10組占四成，單周零...

南市第2季不動產移轉登記數量增加 新屋市場出現交屋潮

台南市地政局公布今年第2季土地與建物買賣移轉統計資料，房市出現回溫跡象。土地買賣筆數為1萬208筆，較上季增加6.71%...

台中七期房市熱！飯店、商辦、住宅 消費千億元量能齊發

被譽為「台中曼哈頓」的七期重劃區，2025年迎來全面成熟與機能完備的關鍵時刻。市調顯示，從頂級住宅、國際飯店、摩天商辦到...

颱風丹娜絲釀災損 台糖提供農民最多3個月租金減免

颱風丹娜絲過境，造成南台灣嚴重災損，為協助農民度過難關，台糖公司提出租金減免措施，將依受災情節與災損證明，給予1至3個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。