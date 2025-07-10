以租代買 連鎖旅店品牌租舊大樓攻旅館市場

根據實價登錄資料，今年4月，「百橙橙居」分別以月租125萬元以及58萬元，在台中的中港商圈和高雄捷運美麗島站附近，租下屋齡已逾30年的整棟建物，坪數逾千坪；同樣4月「台中香富大飯店」以每月121萬元，續租屋齡29年的整棟飯店，且之後每兩年的月租金各上調為124萬元、128萬元。

此外，去年新北市三重的「丰居旅店微風館」亦以每月租金210萬元、承租鄰近捷運三和國中站的3千多坪建物，為近年雙北市規模最大的飯店租賃案。

台灣房屋三重幸福加盟店店東黃翔琳指出，三重的旅館飯店，最佳的競爭優勢就是距離台北市中心近，且價位中等，對商務型、或追求高性價比的旅客而言，頗具誘因。

黃翔琳表示，而對業者來說，租下高屋齡的大樓經營飯店，租金相對實惠，且飯店緊鄰捷運或車站周邊，交通便利性高，有利快速拉高住房率。再者，飯店租客多為具規模的連鎖品牌業者，透過整修與空間規劃，輔以裝潢視覺年輕化，也能快速搶占市場。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然國旅人潮有些微衰退，惟據交通部統計，今年第1季來台旅客人數達213萬人，年增近8萬人，顯示台灣觀光業仍持續成長。許多連鎖旅宿業者也蓄勢待發，包括承億集團今年也承租閒置逾20年的新竹巨城「旅館大樓」，預計2027年第4季試營運。