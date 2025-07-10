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台糖共體時艱 受風災農地租戶可依情節減免租金1至3個月

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
颱風丹娜絲過境，造成南台灣嚴重災損。圖／高雄市農業局提供
颱風丹娜絲過境，造成南台灣嚴重災損。圖／高雄市農業局提供

丹娜絲颱風過境，造成南台灣嚴重災損，為協助農民朋友度過難關，台糖公司10日表示，將主動提出租金減免措施，將依受災情節與災損證明，給予1至3個月不等之租金減免，以減輕農民朋友的負擔。

台糖說明，農業部公告之農業天然災害現金救助及低利貸款地區之土地承租戶，請向所在地區之鄉鎮區公所提報災損證明並提供予台糖土地轄管單位，台糖將依作物受害程度給予租金減免，受害率介於20%至40%之間者，免計租金1個月，40%以上未達60%者免計租金2個月，超過60%者免計租金3個月，如情況特殊可再就具體事實研議延長減免期，已繳納之租金可留抵次年度租金或依免計租金月數延長租期。

台糖補充，承租人如受災損影響擬申請終止租約，經雙方協商租約終止日後，可無息退還未到期之租金及履約保證金。台糖願以最大力道共體時艱，力挺農民度過難關。

台糖 災損 租金

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