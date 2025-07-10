台中七期房市熱！飯店、商辦、住宅 消費千億元量能齊發

被譽為「台中曼哈頓」的七期重劃區，2025年迎來全面成熟與機能完備的關鍵時刻。市調顯示，從頂級住宅、國際飯店、摩天商辦到高端餐飲娛樂全線展開，光是已公開或即將進場的開發總量體即突破千億元，堪稱七期歷來規模最大的一波發展高峰。

台中市七期擁有新光三越、大遠百、老虎城及誠品生活480等大型百貨商場，並匯聚「鹽之華」、「Forchetta」等米其林級餐廳，高端生活機能早已成型。

而今年，從頂級住宅、國際飯店、摩天商辦到高端餐飲娛樂，更進一步全線展開。原本存在於藍圖中的都會願景，如今一一落地實現，七期的高端生活格局已從成熟邁向再進化，也穩居中台灣最具國際化與含金量的核心生活圈。

在高端住宅市場，包括寶璽建設攜手全球前三大建築事務所「Nikken Sekkei」打造的超高層地標案「寶璽天讚」、聯聚建設秋紅谷公園第一排「聯聚玉衡大廈」等都受到高度矚目。

Nikken曾操刀東京晴空塔、東京巨蛋及杜拜地標One Za’abeel，是國際超高層設計領域的權威，此次與寶璽合作，也被視為七期住宅躍上國際舞台的重要標誌之一。

「寶璽天讚」上半年實登表現亮眼，更為今年中台灣億元級成交之冠，無論建築規模或設計強度皆遠超市場平均水準。「聯聚玉衡大廈」實登揭露，目前仍以單價143.8萬元高居台中房價天花板。

商辦與商場量體同步爆發，台北101首度進軍中台灣，與國泰人壽共同推出「國泰置地台中」計畫，由Gensler建築團隊操刀，總開發面積達4.7萬坪，預計2030年開幕，將由台北101負責營運，預期將成中部消費市場全新指標。

豐邑集團則為今年七期推案規模最大的開發商。位於惠中路、市政路口的複合式摩天大樓案，規劃樓高53層，B1至9樓為「豐生活」自營百貨商場，10樓以上則為高規格辦公產品，坪數自70坪起跳。

另一案位於河南路、市政路口角地，基地面積逾2,500坪，將興建兩棟樓高45層的住宅，邀請榮獲Gold Key Awards肯定的香港鄭中設計事務所Cheng Chung Design操刀設計，預估總銷400億元。

此外，凱悅集團旗下定位潮流奢華的「Andaz安達仕」酒店，目前已進入裝修尾聲，預計於2025年下半年開幕，樓高29層、地下8層，規劃354間客房。長榮集團新品牌《采．寓halo house》亦於今年開幕，鎖定都會輕奢商務客層，座落七期秋紅谷斜對面。

在高端消費市場方面，擁有全台最頂級KTV稱號的新型態娛樂空間「ONCOR」，繼台北信義計畫區開出首店後，第二家店便選址台中七期，顯見其對於七期高端消費市場的高度期待，餐飲內容由江振誠與Gēn Creative等米其林團隊聯手操刀，融合台、日、韓、美及德州墨西哥等五國街頭經典小吃。

旗下連續五年獲得「米其林指南入選餐廳」的響餐飲集團，今年選定台中七期南側，再開出「響板前燒肉」，主打台中第一間由肉品師在板前座位提供代烤服務；頂級鍋物品牌「橘色涮涮屋」也於七期設立全台首家獨棟旗艦店，並邀請日本建築大師丹下憲孝操刀設計。

位於七期南側的哈克尼斯國際實驗教育機構，則是全台首創全面導入美國哈克尼斯教學法的小學部，以「圓桌對話」教學，建立孩子的批判思考、溝通表達、解決問題的能力。

交通機能方面，冠德建設與中鹿開發聯手推動的捷運G9-1市政府站聯開案，總投資額106.5億元，將引入環球購物中心（Global Mall）與凱悅飯店集團進駐；市政路延伸工程第一標於今年5月正式通車，全線預計2026年底完工，未來將直通中科、台中國際機場及大肚山科技走廊，強化七期作為台中都會核心的地位。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，2025年對七期而言不僅是單一個案的密集釋出，更是過往長期規劃轉化為實質成果的一年，在國際品牌、高端住宅與關鍵基礎建設三大軸線齊發下，七期進入「全面開花、全面成形」的黃金時期，也奠定其作為中台灣第一都心的核心地位。