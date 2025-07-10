四成建案一周來客10組內 專家：「這裡」陷絕境降價有望

住展雜誌公布最新預售市調，買氣持續走低，指標建案每周平均來客組數、成交組數再降，單周出現來客紀錄低於10組占四成，單周零交易紀錄案也占四成，案場等無人，不少個案銷售人員離職另謀他路。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6月燈號維持黃藍燈，已經連兩月衰退。

6月的供給面回溫，預售物件推案量比前月增近5成，接近800億元，指標案為新北市新店區的湯泉建設案，達百億元量體規模，另有茂德建設在新北市的新莊區、新店區各推出約85億元、60億元總銷新案。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，先前許多建案延後推案，但再等下去就進入年底第4季，除非本規劃為928檔期案，否則6月已是壓底線的關鍵時刻，只得即刻亮相。

需求面依然低迷，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數再降，來客組數減至平均每周15.7組，成交組數是1.1組，台北市南港區、新北市林口區和三重區雖有個案表現不錯，但難撐大局。

待售建案數量居高不下，6月來到1,331案，比前月增近30案，去化龜速的房市疫情等同2021年新冠疫情三級警戒，其中又以桃園市銷況最為堪憂，增量較多，不論是中壢區、龜山區的熱門地帶，或是大園區、觀音區的新興區域，賣壓都沉重。

開價與成交價的距離仍未及一成，建商開價不再創高，實際售價也無讓步空間，台北市議價率較高，主要是眼下買賣多在每坪100-120萬元，但統計新建案平均開價近140萬元有其挑戰性，因此有稍大的差距空間。

陳炳辰指出，近期紛傳大咖建商有意真正降價換成交，若屬實則以落入絕境的桃園市將最有感，特別是二線地區，超漲價碼有望回歸理性。