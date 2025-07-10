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2025年國道智慧交通管理競賽報名倒數 總獎金60萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為激勵創新思維並推動國道交通管理智慧化，交通部高速公路局舉辦的「114年國道智慧交通管理創意競賽」主題為「國道車流行為AI分析與應用」，徵求以人工智慧（AI）分析技術為基礎的創意方案。競賽總獎金高達新臺幣60萬元，報名即將於2025年8月13日截止，作品繳交截止時間為8月20日上午11時，有興趣的各界菁英請把握機會，手刀衝刺報名及交件。

隨著科技的迅速發展，人工智慧與大數據分析已廣泛應用於各領域，並對改善交通管理及提升道路安全發揮關鍵作用 。高公局希望透過競賽，匯集民間的創新能量，探討國道重點路段的交通流量行為分析與應用，特別是針對上下游壅塞或交通紓解的前兆，提出創新應變措施，為未來的交通管理提供助力，也為國道的順暢與安全奠定基礎。

高公局指出，此次競賽特別規劃出20條國道重點路段，參賽隊伍至少選擇其中一條路段，須以2024年以後相關資料進行AI分析與驗證 。參賽者亦可結合本競賽提供的道路幾何特性資料，搭配高公局交通資料庫、交通管理措施以及氣象等政府開放資料，進行綜整應用，使這些資料成為團隊開發創意方案的基礎，並以數據分析驗證其有效性。

為促進跨領域合作與知識交流，本競賽特別提供媒合平臺服務，期望不同專長的參賽者能透過此平臺找到志同道合的夥伴進行合作，激發更多元的創意火花，使研究作品更貼近實務應用。

本競賽分為「學生組」與「社會組」兩組，各組之冠軍、亞軍及季軍，分別可獲得15萬元、10萬元及5萬元的獎金。除了豐厚的獎金，獲獎團隊還有機會與高公局進一步合作，將自己的創意方案落實於國道交通管理 。

高公局誠摯邀請所有對交通管理、AI技術及創新解決方案充滿熱忱的朋友們踴躍報名，共同優化國道交通，打造更順暢、更安全的用路環境。相關活動訊息可至競賽活動網站查詢 。

AI 國道

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